Gata cu protestele libere. Poliția canadiană a început arestările printre liderii `Mișcării camionagiilor` care a paralizat Canada (Video)

Poliţia canadiană a efectuat joi seară primele arestări ţintite printre lideri ai mişcării împotriva măsurilor sanitare care blochează străzile din Ottawa de aproape trei săptămâni, un protest care nu mai este "paşnic", potrivit premierului Justin Trudeau, comentează AFP preluat de agerpres.

"Dacă vreţi să plecaţi de bunăvoie, acum este momentul să o faceţi", le-a lansat manifestanţilor la orele după-amiezii şeful interimar al poliţiei din Ottawa, Steve Bell, avertizând că acest weekend va fi "mult diferit de ultimele trei".În cursul serii, poliţia a făcut primele arestări: Tamara Lich, una dintre organizatorii convoiului numit al "libertăţii", a fost arestată de poliţie, a indicat într-un mesaj pe Twitter contul oficial al mişcării, împreună cu o înregistrare video.În aceste imagini, ea este văzută cu cătuşe la mâini urcându-se într-o maşină a forţelor de ordine, înconjurată de doi poliţişti, şi strigându-le colegilor săi: "Rezistaţi".



Mai devreme, un alt lider, Chris Barber, a fost reţinut, o arestare paşnică, şi aceasta filmată şi postată pe reţelele sociale de membrii mişcării.

Video from @rFreedomConvoy shows organizer Tamara Lich arrested by police in Ottawa. She was one of the key leaders of the protest. Earlier in the day she had said her bank account had been frozen - and she was 'resigned' that she would go to jail. @CityNewsVAN pic.twitter.com/sORPb5btYy