Canada: Ofiţerul cu rang înalt arestat ancheta în legătură cu Rusia (presa)

Responsabilul cu rang înalt din serviciile de informaţii ale poliţiei federale canadiene arestat vineri pentru sustragerea de documente sensibile, probabil în favoarea unui stat străin, a supervizat recent o anchetă asupra unei afaceri de spălări de bani de către cetăţeni ruşi, potrivit informaţiilor apărute sâmbătă într-o publicaţie canadiană, notează AFP preluat de agerpres.

Jurnalul The Globe and Mail a scris că punerea sub acuzare a lui Cameron Ortis, responsabil cu rang înalt al Jandarmeriei Regale a Canadei (GRC), este legată de o importantă afacere de presupusă corupţie implicând înalţi oficiali ruşi, care fusese denunţată de Serghei Magniţki, un jurist rus decedat în 2009 într-o închisoare din Moscova.Devenit simbol al luptei împotriva corupţiei, Serghei Magniţki a fost arestat în 2008 după ce a denunţat o uriaşă maşinaţie financiară de 5,4 miliarde de ruble (130 de milioane de euro), pusă la cale în opinia lui de responsabili ai poliţiei şi fiscului în detrimentul statului rus şi firmei Hermitage Capital, prin rambursări de taxe."Peste 14 milioane de dolari canadieni (aproape 9 milioane de euro) din fraude ruseşti ar avea o legătură cu Canada", potrivit unei surse citate de The Globe and Mail.Cameron Ortis ancheta în această afacere după o plângere depusă la GRC în 2016 de William (Bill) Browder, un finanţator britanic şi fost investitor în Rusia, pentru care lucra Serghei Magniţki.GRC nu a deschis o anchetă oficială în această afacere, în pofida unei întâlniri în 2017 între Cameron Ortis şi Bill Browder, de asemenea, CEO al fondului de investiţii Hermitage Capital, potrivit The Globe and Mail.Cameron Ortis "pare a fi ultima persoană la care ne-am aştepta să fie spion pentru un stat străin", a declarat Bill Browder cotidianului de limbă engleză, indicând că poliţist era şi responsabil de securitatea sa în cursul vizitelor în Canada.La solicitarea AFP, GRC a refuzat orice comentariu.Potrivit canalului Global, citând surse din cadrul serviciilor de securitate, Cameron Ortis a fost director general al serviciilor de informaţii ale GRC şi controla din această funcţie operaţiunile de contraspionaj.Cameron Ortis se confruntă cu cinci capete de acuzare în baza Codului Penal canadian şi a legii privind protecţia informaţiilor legate de securitatea naţională, în special contra spionajului străin.Puternica alianţă a serviciilor de informaţii numită Five Eyes, din care Canada face parte alături de Australia, Noua Zeelandă, Marea Britanie şi Statele Unite, şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu natura informaţiilor culese de Cameron Ortis şi aşteaptă o evaluare a pagubelor din partea Ministerului canadian al Securităţii Publice, potrivit unor surse diplomatice citate de televiziunea naţională CBC.Guvernul canadian nu are deocamdată cunoştinţă de amploarea furtului, dar îşi continuă investigaţiile, a declarat pentru AFP o sursă din anturajul premierului Justin Trudeau, în campanie electorală pentru al doilea mandat.CBC a precizat, citând surse neidentificate, că alianţa nu a intrat în panică, dat fiind că acuzaţiile la adresa lui Cameron Ortis nu par să demonstreze că a dezvăluit vreo informaţie înainte de arestarea sa.Arestat joi la Ottawa, capitala Canadei unde se află sediile agenţiilor de securitate şi de informaţii, şi pus oficial sub acuzare a doua zi, Cameron Ortis urmează să compară din nou în faţa justiţiei vineri.