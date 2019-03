Canada: Remaniere în guvernul lui Trudeau, pe fondul controversei privind compania SNC-Lavalin

Premierul canadian Justin Trudeau şi-a remaniat vineri guvernul, pe fondul controversei legate de SNC-Lavalin, o societate canadiană implicată într-un scandal de corupţie în Libia, relatează sâmbătă dpa, EFE şi Xinhua preluat de agerpres.

Remanierea survine după demisia lui Jody Wilson Raybould, fost ministru al justiţiei, care a declarat că a fost supusă unor presiuni din partea executivului pentru a interveni într-o procedură judiciară în care SNC-Lavalin este acuzată că ar fi mituit oficiali libieni. Fosta titulară a portofoliului justiţiei a vorbit miercuri pentru prima dată public despre această afacere, care a ieşit la suprafaţă pe 7 februarie, odată cu dezvăluirile apărute în cotidianul Globe and Mail.



''Între septembrie şi decembrie 2018 am fost supusă unor presiuni constante din partea mai multor persoane din cadrul guvernului pentru a interveni politic (...), astfel încât să se ajungă la o înţelegere amiabilă cu SNC-Lavalin'', a mărturisit Jody Wilson-Raybould, care a fost audiată timp de trei ore şi jumătate de comisia pentru justiţie din parlamentul de la Ottawa.



În ianuarie, Wilson Raybould a fost transferată la ministerul pentru veterani, din fruntea căruia a demisionat luna trecută.



Vineri, premierul Trudeau l-a numit ministru pentru problemele veteranilor pe Lawrence McAulay, de la Ministerul agriculturii, care a fost preluat de Marie Claude Bibeau. De asemenea, premierul a numit-o pe Maryam Monsef ministru pentru dezvoltare internaţională, rol pe care îl va exercita în paralel cu cel de ministru pentru femei şi egalitatea de gen.



Înţelegerea amiabilă evocată de fosta titulară de la justiţie ar fi însemnat pentru SNC-Lavalin evitarea unui proces lung şi costisitor în urma căruia, în cazul unei condamnări, companiei i s-ar fi interzis obţinerea oricărui contract public timp de zece ani, ceea ce ar fi putut compromite viitorul acestei societăţi ce are aproxiomativ 50.000 de angajaţi în Canada şi alţi circa 9.000 în alte ţări.



SNC-Lavalin este acuzată din anul 2015 într-un dosar de corupţie pentru că ar fi dat 48 de milioane de dolari canadieni (32 de milioane de euro) mită unor responsabili din Libia, între anii 2001 şi 2011, pe vremea când această ţară era condusă de dictatorul Muammar Gaddafi.