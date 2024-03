Canadienii Deanna Stelatto-Dudek şi Maxime Deschamps sunt noii camponi mondiali la perechi

Canadienii Deanna Stellato-Dudek şi Maxime Deschamps au cucerit aurul în proba de perechi din cadrul Campionatelor Mondiale de patinaj artistic, ediţia 2024, la finalul programului liber desfăşurat joi seara la Montreal (Canada), potrivit Agerpres.

Reprezentanţii "frunzei de arţar", care au evoluat pe muzica din filmul "Interviu cu un vampir", s-au impus cu un total de 221,56 puncte în faţa japonezilor Riu Miura şi Rynichi Kihara, clasaţi pe locul secund, cu 217,88 puncte.



Foto: (c) CJ GUNTHER/EPA

Treapta a treia a podiumului a fost ocupată de perechea germană compusă din Minerva Fabienne Hase şi Nikita Volodin, cu 210,40 puncte.



Cu ochii în lacrimi şi în ovaţiile publicului, Deanna Stellato-Dudek a devenit, la 40 de ani, cea mai vârstnică sportivă care câştigă medalia de aur într-o probă de patinaj artistic, precizează AFP.



Ea a scris cu această ocazie povestea unei reveniri extraordinare, după o pauză de 16 ani în cariera sa de patinatoare, începută în anii 2000.



"Am simţit atât de multă dragoste din partea publicului, fervoarea din spatele nostru. Ceea ce am trăit în seara asta este visul unei întregi vieţi", a declarat Stellato-Dudek.



"Când am revenit, singurul meu obiectiv a fost să nu plec prematur de data asta. Am vrut să simt, fie că reuşesc sau nu, că am dat tot cea aveam pentru ca, la 80 de ani, să pot spune, degustând un pahar de vin la cină: 'Ştii, am revenit şi am reuşit-o'''.



Campionatele Mondiale de patinaj artistic se desfăşoară la Montreal pentru prima oară din 1932. Ele ar fi trebuit să aibă loc în 2020, dar au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus.



Tot joi seară, în concursul masculin, japonezul Shoma Uno, campionul mondial en titre, a dominat programul liber după o prestaţie strălucitoare, care i-a adus 107,72 puncte.



El l-a devansat pe compatriotul sou Yuma Kagiyama, vicecampion olimpic, care a ocupat locul secund, cu 106,35 de puncte, urmat de fenomenul american Ilia Malinin (105,97 puncte).