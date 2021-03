Canalul Suez - Operaţiune de salvare a portcontainerului Ever Given

Operaţiuni în vederea deblocării unui portcontainer care a eşuat în Canalul Suez erau în curs miercuri, pe această rută comercială, una dintre cele mai frecventate în lume, pe care aşteptau zeci de nave, potrivit autorităţilor, relatează AFP, potrivit news.ro.

Preşedintele Autorităţii egiptene a Canalului Suez (SCA), amiralul Ossama Rabie, a anunţat miercuri într-un comunicat că ”unităţi de salvare şi remorchere ale Autorităţii îşi continuau efortul” de a debloca Ever Given, o navă cu lunfigimea de 400 de metri, sub pavilion panamez.

În total, opt remorchere au fost trimise la faţa locului pentru a ajuta la aducerea gigantului pe linia de plutire.

Nava, de peste 220.000 de tone, care venea din Asia şi se ducea la Rotterdam, s-a opt după ce a fost lovită de o rafală de vânt, în momentul în care intra în partea de sud a Canalului Suez, potrivit site-ului Vesselfinder.

Potrivit SCA, incidentul ar fi fost cauzat de un vânt de nisip, un fenoment curent în Egipt în această perioadă a anului, care ar fi creat o problemă de vizibilitate.

Eşuarea ”a fost cauzată în principal din cauza lipsei vizibilităţii, a condiţiilor meteorologice, în timp de rafalele de vânt au atins 40 de noduri (74 kilometri la oră), ceea ce a afectat controlul navei, care a eşuat”, a precizat SCA într-un comunicat.

”Portcontainerul a eşuat în mod accidental, probabil după ce a fost lovit de o rafală de vânt”, declara anterior pentru AFP compania Evergreen Marine Corp, care operează nava.

Julianne Cona, o utilizatoare Instagram., a postat o forografie a portcontaninerului Maersk Denver, blocat în spatele Ever Given.

În urma incicentului, zeci de nave aşteptau să poată intra în Canal, potrivit unei surse maritime.

Potrivit unor surse maritime, 30 de nave s-au imobilizat la intrarea de nord a Canalului iar alte trei la intrarea de sud.

În paralel, autorităţile au anunţat că tronsonul istoric al Canalului, situat în partea centrală a căii de apă, a fost redeschis în ambele sensuri de navigaţie. Ele nu precizează însă, în acest stadiu, în ce fel ajută acest lucru pertubarea creată de Ever Given.

În baza unei politici privind mari lucrări, un nou tronson săpat în 2014 şi 2015 a facilitat trecerea convoaielor şi a scăzut timpul de tranzit al navelor.

Aproape 19.000 de nave au traversat canalul Suez în 2020, potrivit SCA.

Acest canal este o sursă esenţială de venit a Egiptului, de pe urma căreia a obţinut 5,61 de miliarde de dolari (4,74 miliarde de euro) în 2020.

Preşedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi anunţa în 2015 un proiect de dezvoltare a canalului, vizând o reducere a timpului de aşteptare şi o dublare a numărului vaselor care-l folosesc până în 2023.

10% DIN COMERŢUL MARITIM

Autorităţile anunţă cu regularitate noi recorduri de tonaj. În august 2019, 6,1 milioane de tone au tranzitat într-o singură zi.

Această cale de navigaţie concentrează aproximativ 10% din comerţul maritim internaţional, potrivit unor experţi.

Conceput la iniţiativa lui Ferdinand de Lesseps, un antreprenor şi diplomat francez, proiectul colosal vizţnd legarea mărilor Roşie şi Mediterană a avut nevoie de zece ani de lucrări (1859-1869), la care au luat parte un milion de egipteni, potrivit autorităţilor de azi.

Zeci de mii dintre ei au murit în timpul acestui şantier titanic, estimează uniiexperţi.

De o lungime de 164 de kilometri, Canalul Suez ”nu este apanajul unei naţiuni (...), el aparţine unei aspiraţii a umanităţii”, declara în 1864 Ferdinand de Lesseps, la aproximativ 4.000 de ani după primele proiecte de canal ale faraonilor.

O ilustrare a uniunii maritime Europa-Asia, această cale a permis să nu se mai ocolească un continent - Africa - pe la redutabilul Cap al Bunei Speranţe. Însă ea a cunoscut, de asemenea, mai multe războaie şi ani de inactivitate.

Această istorie a fost marcată de anul 1956. La 26 iulie, Gamal Abdel Nasser, abia ales preşedinte, naţionaliza Canalul Suez.