Când intrăm în Schengen? Kelemen Hunor: Ungaria ar putea pune aderarea României pe agendă în 2024, dar după europarlamentare

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri că Ungaria a susținut și va susține aderarea României la spațiul Schengen. Mai mult, oficialul a subliniat că atunci când Ungaria va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene subiectul aderării țării noastre la spațiul de liberă circulație va fi repus pe agendă.

Kelemen Hunor a vorbit și despre planurile Coaliției de a elimina anumite facilități fiscale în încercarea de a acoperi găurile de la bugetul de stat. Președintele UDMR a explicat că deficitul de 4,4 prevăzut în legea bugetului e depășit și nu se poate respecta, ceea ce va duce la probleme și că dacă ar mai fi în Guvern nu ar lua aceste măsuri.

Kelemen Hunor aruncă bomba

„Ungaria a susținut aderarea României și anul trecut și acum doi ani. Au și spus că a fost o decizie incorectă anul trecut și că trebuie corectată acea decizie. Acum suntem sub președinția spaniolă și contează foarte mult ce se va întâmpla în această jumătate de an. Eu sper, nu am detalii, că nu mai sunt în Guvern, și nu știu exact toate discuțiile, că sub președinția spaniolă, în octombrie undeva, dacă noi intrăm cu spațiul aerian ar fi un prim pas și ar fi o deschidere, după care poți să mergi mai departe cu frontiera terestră și aici, sub președinția ungară, se poate repune din nou pe agendă, fiindcă în prima jumătate a anului viitor nu se vor discuta chestiile legate de Schengen, că toată lumea va fi în campanie electorală. Discutiile vor începe după alegerile europarlamentare, deci după 9 iunie și sunt convins că sub președinția ungară va fi pe agendă această chestiune și va exista o susținere din partea Ungariei în continuare. Noi trebuie să rezolvăm problema cu Austria și Bulgaria să rezolve problema cu Olanda. Deci, aceste discuții bilaterale trebuie purtate. Asta spuneau și suedezii în prima jumatate a anului, asta cer și spaniolii”, a declarat Kelemen Hunor.

De asemenea, președintele UDMR a ținut să precizeze că este o situație destul de complicată, într-un context regional complex, fiindcă și austriecii au problemele lor, dar asta nu este un motiv pentru a sancționa pe cineva care îndeplinește criteriile.

„Tu, ca stat, nu poți să permiți să fii umilit până la nesfârșit. Asta spuneam și când eram la guvernare, asta spun și acum”, a mai spus Kelemen.