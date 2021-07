Când nu ai ce bea: Iordania cumpără apă din Israel

Iordania va cumpăra 50 de milioane de metri cubi de apă de la Israel, a anunţat regatul joi, după o întrevedere a miniştrilor de externe din cele două ţări, relatează dpa.

Iordania era deja una dintre ţările cu cele mai reduse resurse de apă, iar în acest an oficialii din regat au atras atenţia în legătură cu un deficit sever de apă în această vară, după ploile slabe din timpul iernii, scrie Agerpres.ro.

Ministrul iordanian de externe Ayman al-Safadi s-a întâlnit cu omologul său israelian Yair Lapid pe partea iordaniană a punctului de trecere de pe Podul Allenby, cunoscut în Iordania ca Podul Regele Hussein.

Cu prilejul reuniunii, cei doi au căzut de acord ca Israelul să vândă Iordaniei 50 de milioane de metri cubi de apă, a precizat Ministerul de Externe iordanian într-un comunicat. Echipele tehnice se vor întâlni în câteva zile pentru a finaliza detaliile.

Cei doi au discutat, de asemenea, un acord care va permite ca exporturile Iordaniei în teritoriile palestiniene să crească de la 160 de milioane de dolari anual la 700 de milioane de dolari.

De asemenea, ei au vorbit despre despre evoluţiile legate de procesul de pace, precum şi despre chestiuni nerezolvate legate de sectoarele transportului şi energiei, menţionează comunicatul.

Iordania a semnat un tratat de pace cu Israelul în 1994, care include o secţiune privind împărţirea apei din râul Iordan şi altor resurse.

Scăderea nivelului apelor subterane, schimbarea climatică şi o populaţie în creştere din cauza afluxului de refugiaţi în Iordania au sporit presiunea asupra resurselor limitate de apă ale regatului.

