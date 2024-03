Candidat - SURPRIZĂ la funcția de președinte al Moldovei

Patru formațiuni proeuropene au identificat o potențială „alternativă” pentru Maia Sandu: „Există pericolul ca forțele antieuropene și proruse să-și ia revanșa”

Fostul deputat și ex-vicepreședinte al Parlamentului, Alexandru Slusari, afirmă că a primit propunerea de a candida la alegerile prezidențiale din toamnă. Potrivit lui, oferta a venit din partea Blocului politic și electoral din care fac parte partidele Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA), Liga Orașelor și Comunelor (LOC), Partidului Schimbării și Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB). Anunțul a fost făcut ieri-seara, în cadrul emisiunii „Studio Politic” de la Vocea Basarabiei relatează stiripesurse.md

Alexandru Slusari nu exclude revenirea în politică, din cauza „situației politice grave”. Fostul deputat afirmă că s-ar putea regăsi în rândurile noului bloc electoral din care fac parte cele patru formațiuni politice.

„Văzând cât de gravă este actuala situația politică, nu exclud să revin în politică. Sunt stimulat să revin, în special, după ce am văzut acțiunile unor partide proeuropene autentice de a crea un bloc. După alegerile locale eu am fost printre primii care am îndemnat aceste formațiuni proeuropene extraparlamentare să-și coaguleze eforturile. Mă bucur că acest lucru începe să prindă contur, în contextul în care văd ce se întâmplă pe arena politică și geopolitică și în situația când un singur partid a încercat să monopolizeze ideea de integrare europeană. Totodată, există un mare pericol ca, în lipsa unei alternative proeuropene, forțele antieuropene și proruse își vor lua revanșa. În opinia mea, această alternativă (blocul) reprezintă unica șansă de a salva vectorul proeuropean”, a declarat Alexandu Slusari.

Întrebat dacă ar putea fi înaintat în calitate de candidat la alegerile prezidențiale din partea celor patru partide, el a menționat că a primit deja propunerea dar are „o doză de scepticism”. Totodată, potrivit lui, blocul încă nu a identificat candidatul pe care îl va înainta la prezidențialele din toamna anului curent.

„Noi am avut discuții pe acest subiect. Acest bloc nu este concentrat pe o singură figură. Partidele din cadrul blocului au convenit să selecteze candidatul în baza unui consens. Mai multe persoane au primit propunerea de a candida, inclusiv eu. Eu am adus contra argumente, am o doză de scepticism vizavi de candidatura mea, însă blocul continuă discuțiile și încearcă să facă niște măsurări sociologice, în vederea desemnării unui candidat”, a precizat Slusari.

Menționăm că, la sfârșitul anului trecut, Platforma „DA”, Partidul Schimbării și Partidul Liga Orașelor și Comunelor au anunțat formarea unui „parteneriat politic și electoral pentru alegerile prezidențiale și parlamentare” din 2024-2025. La 25 februarie, CUB, formațiune condusă de Igor Munteanu, s-a alăturat blocului. Potrivit formațiunilor politice, blocul va înainta la alegerile prezidențiale un candidat comun.