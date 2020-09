Candidatul PNL la funcţia de preşedinte al CJ Argeş, Emanuel Soare: 'Am votat împotriva mitocăniei, am votat împotriva miştocărelilor'

Candidatul PNL la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Argeş, Emanuel Soare, afirmă că a votat pentru seriozitate, competenţă şi profesionalism în administraţie, potrivit Agerpres.

"Am votat cu speranţa în suflet că astăzi putem să facem diferenţa, putem să o rupem cu trecutul, putem să ne îndreptăm către viitor şi putem să punem bazele dezvoltării judeţului (...). Am votat împotriva mitocăniei, am votat împotriva miştocărelilor, am votat pentru seriozitate, pentru competenţă, pentru profesionalism. Am votat pentru şansa pe care Argeşul o are acum, o dată la 30 de ani, de a se schimba, de a se dezvolta", a declarat Soare duminică, la ieşirea de la vot.

Emanuel Soare a ocupat, până la începutul lunii august, funcţia de prefect al judeţului Argeş, iar anterior a fost prorector al Universităţii din Piteşti.