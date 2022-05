Candidatul propus de AUR la CCR, citat din Eminescu: 'Legile cele mai bune nu pot da decât rezultate rele în mâini deprinse a le viola'

Profesorul universitar Ioan Sabău-Pop, propus de AUR pentru un mandat de judecător la CCR, a afirmat, marţi, în plenul Camerei Deputaţilor, că este un candidat atipic, iar experienţa sa personală de peste 45 de ani "pe tărâmul dreptului", precum şi calităţile umane arată că poate să-şi aducă o contribuţie bună la instanţa constituţională.

Camera Deputaţilor va desemna marţi un judecător la Curtea Constituţională în condiţiile în care mandatul actualului preşedinte al CCR, Valer Dorneanu, expiră în luna iunie."Pentru că sunt un candidat atipic, am să încep cu a cita din respectivul moto de Mihai Eminescu: 'Legile cele mai bune nu pot da decât rezultate rele în mâini deprinse a le viola'. (...) Experienţa mea profesională de peste 45 de ani pe tărâmul dreptului în tripla postură de magistrat până la nivelul Curţii de Apel şi conducător de instanţă, cadru universitar până la nivel de profesor emerit şi avocat timp apreciabil, în care am împletit armonios teoria şi practica dreptului, mă face să afirm cu modestie că am capacitatea şi forţa încă să aduc contribuţie bună la aşezarea decizională care se aşteaptă să intre în competenţa Curţii Constituţionale. Parcursul profesional de până acum m-a dus la cel puţin o dublă constatare. Prima este că judecătorul de la orice instanţă din structura sistemului judecătoresc, precum şi cel din cadrul Curţii Constituţionale reprezintă inteligenţa tăcută a dreptului. El aplică legea, aplică Constituţia", a afirmat Sabău-Pop, conform AGERPRES.El a adăugat că are şi calităţile umane şi trăsăturile de caracter necesare pentru a ocupa acest post. "Am un format educativ cu un puternic autocontrol", a spus Ioan Sabău-Pop, care a menţionat că este un "profesionist al dreptului", dedicat cu pasiune.În opinia sa, se impune primenirea atribuţiilor Curţii Constituţionale.