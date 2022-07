Canicula provoacă prăpăd în SUA: s-a declarat stare de urgență, iar oamenii au fost evacuați

Guvernatorul Californiei Gavin Newsom a declarat sâmbătă stare de urgență, după ce un incendiu de vegetație se extinde cu repeziciune în apropierea parcului național Yosemite, informează The Guardian.

Incendiul, care a început vineri după-amiază la sud-vest de parc, în apropiere de Midpines, s-a extins la 26,5 km pătrați, potrivit Departamentului de silvicultură și protecție împotriva incendiilor din California, informează Mediafax.

Au fost emise ordine de evacuare pentru peste 6.000 de persoane care locuiesc pe o rază de câteva mile în zona rurală slab populată, au anunțat autoritățile. Alimentarea cu energie electrică fusese întreruptă pentru peste 2.000 de locuințe și firme.

Peste 400 de pompieri s-au luptau cu focul, ajutați de elicoptere, avioane și buldozere, și s-au confruntat cu condiții dificile- vreme caldă, umiditate scăzută și vegetație uscată, cauzate de cea mai gravă secetă din ultimele decenii.

Mai multe drumuri au fost închise, inclusiv autostrada 140 între Carstens Road și Allred Road, blocând una dintre principalele rute de intrare în parcul național Yosemite.

