Cannes 2018: CEO-ul Netflix spune că platforma de streaming 's-a plasat într-o situaţie delicată'

Reed Hastings, CEO-ul Netflix, a declarat joi că platforma de streaming pe care o conduce "face uneori erori" şi că în ceea ce priveşte Festivalul de la Cannes, unde niciunul dintre filmele sale nu a fost selecţionat în acest an din cauza lipsei unui acord cu organizatorii, compania americană "s-a plasat într-o situaţie delicată", informează AFP.

Spre deosebire de ediţia din 2017, organizatorii Festivalului de la Cannes din acest an (8-19 mai) au impus obligativitatea ca filmele selecţionate să fie lansate în cinematografe şi să respecte termenul francez de difuzare pe o platformă online, care este de 36 de luni.Netflix a decis în aceste condiţii să boicoteze festivalul, deşi reprezentanţii companiei americane, care numără 125 de milioane de abonaţi în lumea întreagă, s-au declarat deschişi în faţa posibilităţii unei lansări a filmelor lor în cinematografele franceze, însă fără să garanteze respectarea acelui termen de 36 de luni."Suntem văzuţi ca nişte perturbatori şi uneori facem erori", a recunoscut Reed Hastings, fondatorul şi CEO-ul Netflix, la o masă rotundă organizată cu ocazia evenimentului Series Mania în oraşul Lille din nordul Franţei. "Cred că în ceea ce priveşte Festivalul de la Cannes ne-am plasat într-o situaţie mai delicată decât am fi dorit"."Noi adorăm Festivalul de la Cannes, mergem acolo de mulţi ani, şi în acest an avem câţiva cumpărători, iar organizatorii festivalul vor cu adevărat să găsească un model care funcţionează pentru ei şi pentru noi, iar acest lucru se va întâmpla în cele din urmă", a adăugat el.Antreprenorul american a dat asigurări că Netflix nu încearcă "să facă să deraieze sistemul cinematografic". "Dar, întrucât abonaţii noştri finanţează filmele noastre, vrem ca ei să aibă acces rapid la ele, nu după un interval de trei ani"."Tratăm filmele noastre ca pe serialele noastre, le producem direct pentru abonaţii noştri şi ele nu sunt lansate în cinematografe", a explicat Reed Hastings.CEO-ul Netflix este de părere că platformele de streaming nu fac concurenţă cinematografelor: "E ca şi cum ai găti la tine acasă, dar asta nu ne împiedică să mergem uneori la restaurant".Reed Hastings recunoaşte totuşi că "reglementarea este esenţială". "Iar noi ar trebui să găsim o soluţie pentru a lucra respectând regulile sistemului, este responsabilitatea noastră", a adăugat el.