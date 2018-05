Cannes 2018 - Filmul `Border`, de Ali Abbasi, a câştigat trofeul secţiunii Un Certain Regard

Regizorul iraniano-danez Ali Abbasi a câştigat premiul cel mai important al secţiunii Un Certain Regard cu filmul "Border", iar Sergei Losnitza a fost recompensat pentru cea mai bună regie cu "Donbass", în care joacă românul Valeriu Andriuţă. Premiile au fost decernate de juriul prezidat de Benicio Del Toro.

Un Certain Regard 2018 a propus în comeptiţie 18 filme. Şase dintre ele au fost premiere. Filmuld e deschidere a fost "Donbass", de Sergei Loznitsa.

Prezidat de Benicio Del Toro (actor americano-prtorican), Juriul a fost compus din Annemarie Jacir (regizoare şi scenaristă, palestiniană), Kantemir Balagov (regizor, rus), Virginie Ledoyen (actriţă, franceză), şi Julie Huntsinger (director executiv al Festivalului de Film de la Telluride, americană).

"Noi credem că printre cele 2.000 de filme propuse în Festival anul acesta, cele 18 selecţionate în Un Certain Regard - din Argentina până în China - sunt toate în felul lor câştigătoare. În cursul ultimelor 10 zile, am fost extrem de impresionaţi de calitatea înaltă a muncii prezentate, dar la final am fost în special emoţionaţi de 5 filme", a spuns juriul.

Premiul Un Certain Regard a revenit filmului "Grans/ Border", de Ali Abbasi, în timp ce premiul pentru scenariu peliculei "Sofia", de Meryem Benm’Barek.

Premiul de interpretare a fost acordat lui Victor Polster pentru rolul din "Girl", de Lukas Dhont.

Premiul pentru regie a fost primit de Sergei Losnitza pentru filmul "Donbass" (coproducţie Ucraina, Germania, Olanda, Franţa şi România), film în care joacă românul Valeriu Andriuţă.

Premiul special al Juriului a fost atribuit filmului "Chuva e Cantoria Na Aldeia Dos Mortos (Les Morts et les autres / The Dead and the Others)", de João Salaviza şi Renée Nader Messora.

Un Certain Regard este una dintre secţiunile permanente ale Festivalului de Film de la Cannes, introdusă în 1978. Se desfăşoară în Sala Debussy, în paralel cu competiţia pentru câştigarea principalului trofeu atribuit la Cannes, Palme d'Or.

Această secţiune a festivalului a fost creată în 1978 de Gilles Jacob. În fiecare an, Un Certain Regard prezintă un grup de filme ce au stiluri şi viziuni variate şi care ”luptă” pentru recunoaştere internaţională.

Sâmbătă seară, juriul competiţiei oficiale a Festivalului de Film de la Cannes, condus de actriţa Cate Blanchett, va acordat premiile celei de-a 71-a ediţii.