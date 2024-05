Cannes 2024: Judith Godreche speră ca scurtmetrajul său despre mişcarea 'MeToo' să deschidă calea dialogului

Actriţa şi regizoarea franceză Judith Godreche a lăudat Festivalul de Film de la Cannes pentru că a primit-o pe ea şi pe membrii distribuţiei filmului său despre mişcarea #MeToo pe covorul roşu joi, exprimându-şi speranţa că acest film va contribui la un progres al discuţiilor pe această temă, transmite Reuters, relatează Agerpres.

"Faptul că festivalul de la Cannes a autorizat, că ne-a permis această fotografie şi acest moment, laolaltă, este ceva frumos", a declarat Godreche în faţa jurnaliştilor, adăugând: "De fapt, este o modalitate de a deschide un dialog, iar acum trebuie să continuăm acest dialog".

Mişcarea globală #MeToo a expus bărbaţi acuzaţi de hărţuire sexuală în domenii precum divertisment, politică şi afaceri.

Scurtmetrajul cu o durată de 17 minute realizat de Godreche, intitulat "Moi Aussi" ("Me Too"), care aduce în faţa spectatorilor mărturiile unor victime ale violenţei sexuale, a fost prezentat miercuri seară, în deschiderea competiţiei "Un Certain Regard". Acesta include mărturii ale circa 1.000 de victime ale abuzurilor sexuale, prezentate prin muzică, dans şi imagini.

"Aceste experienţe individuale se adaugă experienţelor ei, subliniind natura lor, din păcate universală", a precizat festivalul în anunţul privind difuzarea filmului. "Festivalul de la Cannes doreşte astfel să dea rezonanţă acestor relatări personale", au adăugat organizatorii.

Godreche a devenit o voce importantă în cadrul mişcării #MeToo din Franţa şi s-a pronunţat împotriva violenţei sexuale din industria cinematografică la ceremonia anuală de decernare a premiilor cinematografice din ţară, în februarie, fiind ovaţionată în picioare.

În aceeaşi lună, poliţia a deschis o anchetă după ce Godreche a depus o plângere pentru violenţă sexuală împotriva regizorului francez Benoit Jacquot.

Cotidianul francez Le Figaro a relatat, marţi, cu puţin timp înainte de începerea ediţiei din acest an a Festivalului de Film de la Cannes, că organizatorii au angajat o echipă de management al situaţiilor de criză care să gestioneze eventuale urmări ale unei posibile publicări a unei liste cu 10 personalităţi din industria filmului acuzate de abuzuri sexuale.

Chestionat în legătură cu această informaţie în cadrul unui briefing de presă, la începutul săptămânii, directorul festivalului, Thierry Fremaux, nu a făcut la acel moment niciun comentariu, notează AFP.

Însă, Fremaux a deplâns, luni, atenţia sporită acordată în ultimii ani problemelor politice şi sociale din industria de cinema şi care, în opinia sa, acţionează în detrimentul filmelor. Cu toate acestea, el a spus că i se pare importantă proiectarea în cadrul festivalului a noului scurtmetraj ''Moi Aussi'' (''Me Too'').

Săptămâna trecută, organizatorii festivalului au declarat că vor decide "de la caz la caz" în privinţa starurilor acuzate în cadrul mişcării #MeToo.