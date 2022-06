Cântăreaţa americană Beyonce anunţă că va lansa următorul său album la sfârşitul lunii iulie

Cântăreaţa americană Beyonce a dat de înţeles joi că următorul său album, primul din ultimii şase ani, după mult apreciatul "Lemonade", lansat în 2016, s-ar putea numi "Renaissance", informează Reuters.

Vedeta a publicat joi un mesaj scurt pe reţelele sociale conţinând cuvintele "act i Renaissance" şi data de 29 iulie.

Site-urile de streaming Spotify şi Apple au postat mesaje similare.

Fanii au anticipat această veste de la artista laureată cu Grammy după ce săptămâna trecută aceasta şi-a şters fotografia de profil de pe reţelele sociale, potrivit Agerpres.ro.

Cântăreaţa, printre ale cărei hituri se numără piesele "Crazy in Love" şi "Single Ladies (Put a Ring on It)", a colaborat în ultimii ani cu alţi artişti, precum Megan Thee Stallion. De asemenea, ea a produs un album cu coloana sonoră din remake-ul "The Lion King" din 2019, intitulat "The Lion King: The Gift".

Anunţând prezenţa lui Beyonce pe coperta ediţiei din iulie a British Vogue, editorul Edward Enninful a spus că a ascultat noua ei muzică la o cină organizată acasă la vedetă la începutul acestui an. Povestind întâlnirea într-un articol, el a scris: "Creaţia a fost un proces îndelungat, explică ea, pandemia oferindu-i mult mai mult timp în care a gândit şi regândit fiecare decizie. Exact aşa cum îi place ei".