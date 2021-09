Cântăreaţa Britney Spears şi-a anunţat duminică logodna cu iubitul ei, Sam Asghari, relatează luni agenţiile internaţionale de presă, citat de agerpres.

Vedeta muzicii pop, în vârstă de 39 de ani, a postat pe Instagram un scurt videoclip în care îşi arată inelul cu diamant de pe deget, însoţit de mesajul: "Nu-mi vine să cred!!!!!!".

Alături de ea, în videoclip, apare iubitul artistei, Sam Asghari, în vârstă de 27 de ani, pe care cântăreaţa îl sărută pe obraz."Îţi place?", o întreabă Asghari pe Britney referindu-se la inel. "Da!", exclamă ea fericită.Asghari este antrenor personal şi actor, cunoscut pentru serialul Showtime "Black Monday".Peste 1,6 milioane de persoane au apreciat postarea de pe Instagram duminică seara, cei doi primind numeroase mesaje de felicitare."Felicitări, draga mea!! Sunt extrem de fericită pentru tine! Bine ai venit în club!", a scris Paris Hilton, într-un comentariu la postare.Cei doi au devenit iubiţi după ce s-au întâlnit, în 2016, pe platoul de filmare al videoclipului lui Spears "Slumber Party".Managerul lui Asghari, Brandon Cohen, a declarat, într-un comentariu separat, că este "mândru să sărbătorească şi să confirme logodna", relatează revista People, adăugând că inelul este creaţia bijutierului Roman Malayev, relatează dpa."Cuplul şi-a oficializat astăzi relaţia de lungă durată şi sunt extrem de emoţionaţi de sprijinul, dăruirea şi dragostea exprimată faţă de ei", a declarat Cohen pentru People, spunând că Malayev "este extrem de fericit să fie implicat şi să fie creatorul acestui inel unic".Vedeta pop are doi copii dintr-o căsătorie anterioară cu rapperul Kevin Federline şi a avut o scurtă căsătorie cu prietenul ei din copilărie Jason Alexander, care a fost anulată după doar 55 de ore.Britney Spears a cunoscut faima în adolescenţă datorită unor hituri precum "Baby One More Time", însă a suferit de o depresie, extrem de mediatizată, în 2007, când a recurs la unele gesturi extreme, precum vandalizarea maşinii unui paparazzi într-o benzinărie.În urma acestui incident, a fost pusă sub tutela tatălui ei, Jamie Spears, care timp de 13 ani a avut control asupra deciziilor financiare ale vedetei.În iulie, Britney Spears a lansat o acţiune în justiţie pentru a-i retrage tutela tatălui ei, pe care a numit-o "abuzivă". La începutul lunii septembrie, Jamie Spears a depus oficial o cerere pentru a pune capăt tutelei.