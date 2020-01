Cântăreața Irina Rimes, primele relatări după operația din noaptea de Revelion: '2019 a fost un an greu și s-a terminat și mai greu'

Irina Rimes a scris primul mesaj pe pagina sa de Facebook, după ce în ultima zi a anului trecut a fost operată de urgență, ea spunând că nu știe de ce i-a fost dat să îndure greutățile anului 2019, caracterizându-l drept „cel mai greu din viața” sa.

„În noaptea dintre ani m-am trezit din anestezie cu o picătura de șampanie pe buze. Era 00:00, asistentele din sala de reanimare au avut grijă de mine să simt și eu că e sărbătoare, au deschis geamurile să aud sunetul de-afară și mirosul de artificii. Cele mai drăguțe asistente ever. A două zi am petrecut-o tot în reanimare, am fost spălată, hrănită și găurită la fiecare trei ore pentru analize. Astăzi am mai tras câteva dureri infernale dar după ce mi-au sos tubul din burtă, m-am simțit că nouă. Umflată la față, vânătă pe sub ochi și pe la toate încheieturile, am intrat frumoasă de tot în 2020. (...) Am stat să mă gândesc ce m-a învățat pe mine 2019. NIMIC! Nu m-a învățat nimic. Pentru mine 2019 a fost un an greu și s-a terminat și mai greu. Poate cel mai greu an din toată viața mea. Și nu știu de ce mi-a fost dat să îndur toate greutățile acestui an și ce trebuia să învăț din ele sau de ce a trebuit să îndur atâtea că să învăț ceva. Puteam să învăț din greșelile altora, cum o făceam de obicei, dar anul 2019 a hotărât că trebuie să-mi dea o lecție. Până în ultimul ceas. Îmi pare rău, anule, dacă n-am înțeles ce ai vrut să-mi transmiți”, a scris artista pe pagina sa de Facebok joi seara.

Solista le-a mulțumit în postare medicilor Alexandru Filipescu și Raluca Uzun, de la Spitalul de Urgență Elias, care au operat-o.

Cântăreața Irina Rimes a ajuns marți, în ultima zi din 2019, în spital cu hemoragie internă și a fost operată de urgență. Ea a fost externată joi.

Irina Rimes a înregistrat un succes imens în anul 2016 cu piesa „Visele”, care a ocupat locul 1 în clasamentele radio din România.

Aceasta a fost urmată de alte hituri precum „Ce s-a întâmplat cu noi”, „Bolnavi amândoi” sau „Nu știi tu să fii bărbat”, ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România.