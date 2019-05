Căpitanul 'câinilor', despre sezonul viitor: 'Ne mai trebuie vreo patru sau cinci jucători, ca să întărim lotul şi să ne batem la obiectivele noastre'

Dinamo a remizat pe terenul celor de la Hermannstadt, 0-0, şi a ratat oportunitatea de a urca pe primul loc în play-out, peste liderul Gaz Metan. Medieşenii s-au încurcat marţi cu Poli Iaşi, scor 1-1, potrivit mediafax.

Căpitanul ”câinilor”, Dan Nistor (30 de ani), se gândeşte la sezonul următor, în care echipa lui Mircea Rednic îşi propune câştigarea unui trofeu:

”Ştiam că ne aşteaptă un meci destul de greu, la ei era presiunea foarte mare, voiau să iasă din zona aceea. Nu cred că am făcut un joc foarte frumos, jocul a suferit astăzi. Încercăm să facem o echipă pentru anul care va veni, vrem să ne batem la cele două obiective ale noastre, Cupa şi campionatul. Nu trebuie să ne mai uităm în trecut, sperăm ca în sezonul viitor să fim mai puternici, mai concentraţi şi să aducem Dinamo acolo, sus”, a declarat Nistor, la Digi Sport.

Mijlocaşul spune că echipa din ”Ştefan cel Mare” mai are nevoie de întăriri pentru a-şi îndeplini obiectivele din sezonul următor: ”Dânsul are o experienţă foarte mare, ştie ce echipă are la dispoziţie. Ne mai trebuie vreo patru sau cinci jucători, ca să întărim lotul şi să ne batem la obiectivele noastre”, a spus Nistor, la finalul partidei.

Pentru Dinamo urmează meciul cu Concordia Chiajna, din deplasare. În tur, ”câinii” au câştigat cu 3-2 împotriva ilfovenilor.

CLASAMENTUL PLAY-OUT-ULUI:

7. Gaz Metan 39p

8. Dinamo 38p

9. FC Botoşani 32p

10. Poli Iaşi 29p

11. FC Voluntari 23p

12. Hermannstadt 21p

13. Dunărea Călăraşi 21p

14. Concordia Chiajna 16p