Căpitanul echipei Inter Milano: Am intrat în istoria Serie A

"Am muncit din greu, am suferit mult, am schimbat mai mult de zece jucători vara trecută şi chiar merităm acest titlu", a spus argentinianul pe platforma DAZN, cu ochii în lacrimi.

"Am făcut istorie în Serie A. Câştigarea unui titlu într-un derby nu s-a mai întâmplat niciodată. Asta le-am spus coechipierilor mei înainte de acest meci, trebuia neapărat să profităm de această oportunitate", a continuat el.



"Trebuie să continuăm să mergem în această direcţie, sunt atât de multe lucruri posibile pentru acest mare club", a adăugat campionul mondial din 2022, cel mai bun marcator al campionatului, cu 23 de goluri.



Cu cinci meciuri rămase de disputat în acest sezon, Inter are un avans de 17 puncte faţă de AC Milan.