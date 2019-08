Căpitanul FCSB Mihai Pintilii, declarație-șoc: 'Mi-e ruşine să ies din casă, îmi mai înjur coechipierii'

Mijlocaşul Mihai Pintilii a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că îi este ruşine să iasă din casă după rezultatele echipei FCSB din ultima perioadă, anunță news.ro.

Întrebat dacă este cel mai greu moment de când joacă la FCSB, Pintilii a răspuns: "Da, pentru că am trăit doar momente frumoase. Ăsta este un moment în care câteodată îmi este ruşine să ies din casă. Mi-e ruşine să merg şi acasă, nici nu ştiu ce explicaţii să-i dau lui ăla mic care mă întreabă: ce-aţi făcut, tată? Mi-e greu să dau explicaţii... Am pierdut. S-au jucat nişte meciuri şi s-a pus accent pe Europa. În campionat, au fost lăsaţi jucătorii mai valoroşi să se odihnească, am mizat pe tineri. A fost o conjuctură foarte... Nu ştiu cum să-i zic".

Citește și: A ieșit la suprafață! Fosta firmă a lui Dan Barna, bani grei pentru susținătorii #Rezist și USR

Pintilii a negat informaţiile potrivit cărora mai mulţi jucători ai FCSB s-ar fi luat la bătaie în vestiar după înfrângerea cu Poli Iaşi. El a recunoscut că obişnuieşte să-şi înjure coechipierii pe teren şi la antrenamente.

"Nu a fost bătaie, de la bătaie până la nişte vorbe, adică înjurături care se întâmplă şi în timpul jocului şi oriunde pe stradă. Asta a băgat-o cineva ca să fie haosul şi mai mare, să fie total, circ total. Tot timpul a fost şi dacă întrebi pe cineva, eu tot timpul ţip la ei şi chiar îi înjur şi în timpul jocului. Ăsta sunt. Şi eu merit, oricine merită. Da, merităm. În momentul în care suntem acum e bine să avem o discuţie ca între bărbaţi. Să ne spunem fiecare ofurile pe un ton mai ridicat, dar civilizat. Asta e părerea mea. Dar de la o discuţie până la bătaie, fight club... Nu am bătut pe nimeni în viaţa mea, mai ales la fotbal. Într-adevăr, o discuţie mai aprinsă am avut, dar până la bătaie e foarte greu", a explicat căpitanul FCSB.

Lui Pintilii îi place să le dea indicaţii colegilor săi când se află pe banca de rezerve, dar nu se consideră antrenor.

"Ştiu ce vreau de la ei. Ovidiu Popescu joacă pe acelaşi post cu mine şi mi-aş dori să facă la fel de bine cum am făcut-o eu. De aceea îi dădeam nişte indicaţii, cred că foarte bune. Nu mă simt antrenor, nu am carnet, mă simt un jucător mai puriu, mai bătrân, cu experienţă şi sper să-i ajut pe aceştia tineri cu foarte multe indicaţii", a spus el.

Citește și: Radu Banciu reacționează după întâlnirea lui Klaus Iohannis cu Trump! ‘Viitorul nu sună bine pentru România’

Mihai Pintilii afirmă că de dubla cu Vitoria Guimaraes depinde tot sezonul formaţiei FCSB. Jucătorului de la FCSB nu îi place echipa Vitoria Guimaraes pentru că este una cu fotbalişti tehnici şi consideră că formaţia bucureşteană nu ar trebui să rişte în manşa I cu portughezii.

"De meciurile astea două depinde tot sezonul nostru. Fiindcă în campionat cred că avem cel mai prost start de sezon de când sunt eu aici. Nu am mai întâlnit patru înfrângeri de când sunt eu aici. De aceea zic asta, sunt două jocuri vitale pentru noi. Sper ca mâine să nu luăm gol. Ăsta este singurul meu gând şi sper să se întâmple acest lucru. Mie nu-mi plac echipele tehnice, cum a fost şi Sporting. Sunt din zona aia şi nu prea mă încântă când spui jucători foarte tehnici, foarte ofensivi. Dar dacă vom sta foarte bine în teren şi vom face un joc cu atitudine foarte bună, cu determinare şi să nu primim gol, cred că vom avea o şansă foarte mare. Dacă ne vom avânta şi vom încerca să facem noi pe zmeii sunt convins că, având jucători de calitate în faţă, ne vor taxa. De aceea nu aş vrea să riscăm foarte mult, că sunt două meciuri. Ne putem califica şi în deplasare, cum ne-am calificat cu Mlada", a declarat Pintilii.

Citește și: Cutremur pe scena politică. PSD, în Opoziție?

FCSB întâlneşte, joi, de la ora 21.30, la Giurgiu, echipa Vitoria Guimaraes, în prim manşă a play-off-ului Ligii Europa.