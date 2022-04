Căpitanul naţionalei de tenis a României, Horia Tecău, încrezător în echipa României: Am avut momente grele, dar suntem pregătiţi de meciul cu Polonia

Căpitanul naţionalei de tenis a României, Horia Tecău, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă susţinută la Radom, că a avut câteva momente mai grele provocate de absenţele din lot, dar a subliniat că echipa sa este pregătită de meciul cu Polonia, din calificările Billie Jean King Cup, conform Agerpres.

"Este prima experienţă pentru mine, o să mă bucur de ea. Am avut câteva momente mai grele, dar după ce echipa a fost stabilită şi am început pregătirea lucrurile au mers normal. Suntem pregătiţi pentru a juca mâine. Alina Tecşor e de mulţi ani antrenor la echipă, le cunoaşte foarte bine pe fete şi pot spune că lucrăm bine împreună. Avem o echipă foarte sudată", a afirmat Tecău la finalul tragerii la sorţi a meciurilor din întâlnirea cu Polonia.Jucătoarea numărul 1 a României, Irina Begu, a afirmat că o cunoaşte destul de bine pe Magda Linette, adversara sa din primul meci al întâlnirii."Nu simt o presiune anume, am mai fost în această postură. Încerc să gestionez cât mai bine emoţiile şi sper ca experienţa să mă ajute. Cu Magda Linette am jucat destul de recent cu ea, e o jucătoare extrem de solidă, se mişcă bine în teren. Voi încerca să variez cât mai mult. Ne-am şi antrenat la Miami împreună, aşa că ştiu oarecum cum joacă, dar şi ea la fel. Ne cunoaştem destul de bine şi voi încerca să fac un meci cât mai bun", a explicat Begu.Irina Begu o va înfrunta pe Magda Linette, vineri, de la ora 14:00 (ora României), în primul meci de simplu din cadrul întâlnirii care opune echipele feminine de tenis ale României şi Poloniei, la Radom, în calificările competiţiei Billie Jean King Cup.Irina Begu (31 ani, 63 WTA) este condusă de Linette (30 ani, 58 WTA) cu 3-1 în meciurile directe, dar victoria româncei a venit în ultimul duel, anul trecut, la Cleveland.În al doilea meci de simplu de vineri, Mihaela Buzărnescu va juca împotriva liderului mondial Iga Swiatek. Acesta va fi primul duel între Buzărnescu (33 ani, 123 WTA) şi Swiatek (20 ani).Sâmbătă, de la ora 12:00, sunt programate celelalte meciuri de simplu, Begu - Swiatek şi Buzărnescu - Linette, precum şi meciul de dublu, Magdalena Frech/Alicja Rosolska - Andreea Mitu/Andreea Prisăcariu.Begu şi Swaitek s-au întâlnit o singură dată, anul trecut, la Wimbledon, poloneza câştigând categoric în turul al treilea, cu 6-1, 6-0.Buzărnescu are 2-0 în meciurile cu Linette, pe care a învins-o în 2010, la Vic (Spania), şi în 2018, la Strasbourg.Andreea Prisăcariu (22 ani, 200 WTA la dublu) şi Andreea Mitu (30 ani, 103 WTA la dublu) vor face pereche în premieră. Adversarele lor vor fi Magdalena Frech (24 ani, 179 WTA la dublu) şi Alicja Rosolska (26 ani, 59 WTA la dublu), alături de care Mitu a evoluat anul trecut, la Ostrava.Din echipa Poloniei face parte şi Maja Chwalinska (20 ani, 265 WTA la simplu, 282 WTA la dublu).Căpitanul nejucător al echipei României, Horia Tecău, s-a confruntat cu mari probleme de lot înaintea partidei cu Polonia, ultima oară în cursul zilei de marţi, când Monica Niculescu a fost depistată pozitiv la virusul Covid-19. Niculescu este a treia jucătoare română care declară forfait pentru acest meci din cauza Covid-19, după Raluca Olaru şi Gabriela Ruse. Simona Halep şi Jaqueline Cristian nu pot participa nici ele, fiind accidentate.Polonia are 4-2 în meciurile directe cu România, cel mai recent duel având loc în 2013, la Eilat (Israel), când Polonia s-a impus cu 2-1, în primul tur al Grupei I, zona Europa/Africa a Fed Cup. Alicja Rosolska este singura supravieţuitoare de la acest duel, pierzând atunci meciul de dublu.