Căpitanul nejucător al României, Florin Segărceanu: 'Mi-a fost foarte uşor să alcătuiesc echipa României pentru întâlnirea cu Rusia'

Căpitanul nejucător al României, Florin Segărceanu, a declarat, marţi, că i-a fost foarte uşor să alcătuiască echipa pentru întâlnirea cu Rusie, în condiţiile în care cele mai bune jucătoare române au declinat din diverse motive convocarea, potrivit news.ro.

"Nu a fost greu sa aleg jucătoarele, a fost chiar foarte uşor. Este bine că avem multe jucătoare cu exprienţă internaţională, cu clasament internaţional şi totul a venit natural, în ordinea clasamentului le-am ales pe cele mai bune. Atmosfera în echipă este foarte bună. Jucătoarele sunt foarte pozitive, la antrenament se pregătesc bine, simt mingea, îşi doresc foarte mult să joace, să arate şi cred că nu au de ce să aibă presiune, pentru că să fim sinceri calcului hârtiei arată că nu suntem favoriţi. Este un plus pentru ele, toată lumea îşi doreşte să fie în echipa naţională, a venit momentul lor şi au ce să arate. Cu ajutorul publicului sunt convins că o să dea absolut totul şi sperăm la o victorie. Faţă ceea ce au anunţat, sunt mici modificări, Kuzneţova nu a venit, Pavliucenkova nu a venit, în rest echipa Rusiei este completă. Au introdus o jucătoare nouă, Kalinskaia, pe celelalte trei jucătoare le cunoaştem şi ştim cam ce se poate aştepta de la ele. (n.r. - dacă jucătoarele române absente au trimis vreun mesaj echipei). Să le întrebaţi pe fete, eu personal nu... Am văzut o postare pe Instagram sau pe Facebook, Simona Halep a spus că este alături de echipă. Ştiu că Miki Buzărnescu intenţionează să vină, să fie alături de noi, ea a avut o intervenţie la umăr şi este într-o perioadă de recuperare. De la celelalte fete nu am primit, dar sunt convins că sunt cu gândul la noi, se uită la rezultat şi probabil înaintea meciului o să primim şi din partea lor un mesaj de încurajare. (n.r. - după câteva minute). Trebuie să revin, Simona mi-a trimsi un mesaj, acum o săptămână, iar la finalul mesajului mi-a urat succes şi multă baftă", a declarat Segărceanu, într-o conferinţă de presă.

Raluca Olaru a declarat că se aşteaptă la două zile pline de emoţie şi luptă în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

"Ca întotdeauna să ne aşteptăm al două zile pline de emoţie, de luptă, de dorinţă, de sentimente frumoase, mă bucur mult că fetele noi sunt aici, alături de noi, cred mult în ele şi chiar cred că pot face un rezultat foarte frumos", a spus ea.

Ana Bogdan, jucătoarea cel mai bine clasată din lotul român, afirmă că simte presiunea de a fi numărul 1 al echipei.

Simt pe de o parte un pic de presiune fiind liderul echipei, însă pe de altă parte o iau ca pe o oportunitate, ca pe o şansă, este un moment pe care l-am aşteptat foarte mult timp, pentru că mi-am dorit foarte mult să joc şi iată că am a venit acel moment, neaşteptat, dar a venit. Sunt pregătită, m-am antrenat foarte bine şi voi face tot posibilul să fie două meciuri cât mai bune", a precizat Bogdan.

Elena-Gabriela Ruse a afirmat că a fost încurajată de Monica Niculescu, înaintea întâlnirii cu Rusia.

"Mă simt foarte bine, mă bucur şi sunt onorată să fiu în echipa României, sper să facem un rezultat bun şi să fim unite, aşa cum se pare că suntem. Eu am primit un mesaj din partea Monicăi Niculescu. Mă înţeleg foarte bine şi mereu a fost alături de mine. Mi-a spus să nu am emoţii, că este şansa mea şi să dau tot ce pot eu pe teren şi să arăt publicului cine sunt şi ce pot. Am fost şi eu în câteva rânduri alături de echipă din exterior şi am văzut ce au arătat fetele şi cât suflet au pus", a spus ea.

Florin Segărceanu, căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup a României, a nominalizat următoarele jucătoare pentru întâlnirea cu Rusia din Grupa Mondială a Fed Cup by BNP Paribas: Ana Bogdan, locul 90 WTA, Irina Bara, locul 160 WTA, Gabriela Ruse, locul 166 WTA, Raluca Olaru, locul 47 WTA la dublu, şi Jaqueline Cristian, locul 197 WTA.

Din echipa României lipsesc Simona Halep, locul 2 WTA, Sorana Cîrstea, locul 69 WTA, Irina Begu, locul 117 WTA, şi Monica Niculescu, locul 125 WTA.

Căpitanul nejucător al Rusiei, Igor Andreev, a convocat jucătoarele Ekaterina Alexandrova, locul 28 WTA, Veronika Kudermetova, locul 38 WTA, Anna Blinkova, locul 54 WTA, Anna Kalisnskaia, locul 109 WTA,

Meciul cu Rusia se va disputa în zilele de 7 şi 8 Februarie 2020, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, şi contează pentru calificarea la Finalele Fed Cup by BNP Paribas de la Budapesta, din 14-19 Aprilie 2020.