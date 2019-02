Captură RECORD de droguri în România - Scenariul de film pe care îl urmau traficanții/ Cum a decurs operațiunea

Politia Romana anunta ca, in cadrul unei actiuni coordonata de DIICOT si realizata impreuna cu autoritatile din Germania, au fost confiscate 11 kilograme de droguri de mare risc, cinci persoane fiind arestate. Gruparea ar fi distribuit cantitati mari de droguri, in special in cluburile de noapte din Bucuresti. Este vorba despre cea mai mare cantitate de droguri de mare risc confiscată de Poliția Română, într-o singură operațiune, în anul 2018.

"Acțiunea a demarat la jumătatea lunii iulie 2018, în urma datelor primite de la autoritățile germane care, la un control de rutină a unui autocar ce aparținea unei firme de transport persoane, ce opera pe ruta Rotterdam-București, au descoperit și confiscat un colet ce conținea peste 3 kilograme de droguri de mare risc. Toată această cantitate ar fi fost destinată unei grupări infracționale ce distribuia cantități mari de droguri pe raza municipiului București, în special în cluburile de noapte.

La data de 11 august 2018, polițiștii antidrog, împreună cu polițiștii din cadrul Poliției de Frontieră Nădlac, au efectuat un control la acest punct de trecere a graniței și au descoperit peste 7 kilograme de comprimate ecstasy (aproximativ 15.000 de comprimate) asupra unui membru al grupării. Drogurile au fost confiscate, iar cel în cauză a fost reținut și condus pentru audieri la sediul D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală.

O zi mai târziu, au fost efectuate 2 percheziții domiciliare și au fost realizate 3 acțiuni de prindere în flagrant, în București și Constanța. Cinci persoane au fost conduse pentru audieri la sediul central D.I.I.C.O.T.

În urma administrării probatoriului, 5 persoane au fost arestate preventiv, iar una a fost plasată sub control judiciar.

În total, au fost confiscate 10 kilograme de comprimate ecstasy și 1 kilogram de cocaină, fiind indisponibilizate, în urma perchezițiilor și a acțiunilor în flagrant, două autoturisme şi 800 de euro.

La data de 1 februarie 2019, procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a membrilor grupării, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic internațional de droguri de mare risc, trafic de droguri de mare risc și tentativă la infracțiunea de tâlhărie.

Pe tot parcursul livrării, vânzătorul și clientul nu ar fi intrat în niciun moment în contact. Dealer-ul ar fi închiriat o camera de hotel, ar fi amplasat marfa, ar fi anunțat clientul telefonic, ulterior acesta, cu dublura cheii, reușind să intre în posesia drogurilor.

Mai mult decât atât, membrii grupării ar fi comandat chiar inscripționarea comprimatelor de ecstasy, prin aplicarea unui logo, astfel încât viitorii clienți, majoritatea cei care ar fi frecventat cluburile de noapte, să cunoască sursa de la care ar fi achiziționat pastilele și calitatea acestora.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.

Violențe comise de membrii grupării infracționale

Pentru a intra în posesia coletului cu droguri de mare risc confiscat de autoritățile din Germania, membrii grupării infracționale ar fi recurs la violență.

La data de 8 august 2018, în comuna Ghimbăcești, județul Ialomița, în urma unei informații false pe care o primiseră, aceștia ar fi atacat cu bastoane telescopice pe șoferul unui autocar și pe familia acestuia, cu scopul de a-și recupera coletul lipsă.

După acest incident, s-au luat măsuri suplimentare specifice pentru evitarea altor acțiuni de răzbunare a membrilor grupării infracționale", transmit politistii.