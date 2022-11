Carambol pe Autostrada A3: sunt implicate 8 mașini, 2 autotrenuri și o camionetă; există șase victime

Un accident rutier a avut loc pe autostrada A3, pe sensul de mers din Turda către Gilău.

„La ora 7.30 ISU Cluj a fost alertat pentru a interveni la un accident rutier pe A3, sens de mers Turda-Gilau, in dreptul loc. Sandulesti. Intervine Dt. Turda cu 1 autospeciala Descarcerare, 1 ASAS, 1 EPA Turda, 13 sof. Din informațiile actuale, in carambol sunt implicate 8 autoturisme, 2 autotrenuri și o camioneta. 6 persoane prezintă mici escoriatii și contuzii. Nici o persoană încarcerată. Intervenția este in dinamica”, transmite ISU Cluj.