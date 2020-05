Carantina obligatorie in UK! Amenda uriasa!

Guvernul de la Londra instituie, incepand cu data de 8 iunie, carantina obligatorie la domiciliu (autoizolare) pentru o perioada de 14 zile, pentru aproape toate persoanele venite in Regatul Unit dintr-o calatorie internationala, masura adoptata pentru prevenirea unor noi cazuri de COVID-19, a anuntat vineri Ministrul de Interne, Priti Patel, transmite Reuters.

Autoritatile britanice anunta, de asemenea, faptul ca sunt prevazute unele exceptii, si anume soferii mijloacelor de transport marfa, operatori ai transporturilor internationale de marfuri, cadrele medicale, persoanele venite din Irlanda si lucratorii agricoli sezonieri.

Masura carantinei la domiciliu (autoizolarea) se va aplica atat pentru cetatenii britanici ce calatoresc in afara tarii si se intorc in Marea Britanie, cat si pentru cei straini, iar cei care nu respecta regula carantinei vor fi sanctionati cu o amendă de 1 000 de lire sterline, urmand sa fie efectuate controale prin sondaj la adresa unde se declara efectuarea autoizolarii. ''Acum, ca am depasit varful acestei epidemii, trebuie sa luam masuri pentru a ne proteja fata de cazurile de COVID-19 ce se pot importa, care sa declanseze o reizbucnire a acestei boli mortale'', a explicat Priti Patel.

Speranta Anghel