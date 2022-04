Care este diferența între ARTRITĂ și ARTROZĂ, două afecțiuni care ne imobilizează articulațiile

Artrita și artroza sunt două afecțiuni asemănătoare, prin aceea că ambele afectează articulațiile, având și simptome comune, precum rigiditatea și durerea articulară, dar totuși diferite, prin modul în care acționează fiecare asupra organismului.

ARTRITA reprezintă o inflamație la nivelul articulațiilor. În forma sa severă, artrita limitează mobilitatea pacienților, încât nu mai pot sta cu ușurință în picioare sau în anumite poziții. Cea localizată la nivelul mâinilor sau degetelor, poate împiedica desfășurarea activităților zilnice, inclusiv scăparea obiectelor din mână, din cauză că persoana afectată nu mai deține controlul total asupra mâinilor. Specialiștii au identificat 200 de forme de artrită, clasificate în funcție de localizare și manifestări. Printre cel mai des întâlnite sunt artrita infecțioasă - cauzată de un virus, o bacterie sau o ciupercă microscopică, ce pătrunde într-o articulație, putând provoca inflamația acesteia. Artrita infecțioasă evoluează rapid și poate fi ireversibilă, dacă nu este descoperită și tratată la timp. Artrita degenerativă afectează cartilajul care acoperă oasele, care se subțiază și devine din ce în ce mai aspru și poros. Reacția organismului este de a remodela oasele afectate, ceea ce poate duce la apariția unor creșteri osoase anormale și la deformarea articulațiilor. Artrita metabolică este cauzată de acumularea de purine, substanțe care sunt produse de organism și care se regăsesc în alimente precum carnea roșie, produsele dulci și fructele de mare. Prin digestia acestora se formează acidul uric. Persoanele care consumă în exces aceste alimente ce conțin purine au un nivel crescut de acid uric, care se acumulează la nivelul articulațiilor și poate provoca dureri locale.

ARTROZA, care se mai numește și osteoartrită, este cauzată de uzura cartilajului articular, în unele cazuri până la dispariția lui completă. În acest caz, suprafețele osoase ajung în contact direct și pot duce la apariția unor afecțiuni mult mai grave. Artroza este cel mai frecvent întâlnită la nivelul articulațiilor cervicale, ale genunchilor, mâinilor și șoldurilor, însă poate afecta orice altă articulație.

Diagnosticul timpuriu ajută la prevenirea leziunilor ireversibile și a imobilității articulațiilor. Pe lângă tratamentul medicamentos, fizioterapia și kinetoterapia au un rol foarte important în prevenirea degenerării afecțiunilor articulare.

Printre beneficiile obținute prin kinetoterapie se numără reducerea sau eliminarea durerii și a procesului inflamator, precum și restabilirea amplitudinii articulare pe toate unghiurile de mișcare. Prin fizioterapie, utilizând Terapia Shockwave la Spitalul Sfântul Sava pentru Recuperare Medicală, se tratează durerile cronice ale sistemului muscular și scheletic. Shockwave sau ”terapia durerii” este o noua tehnologie, care are la bază generarea de energie înaltă într-un timp foarte scurt, cu o viteză care depășește viteza sunetului. Unda șoc creează presiune asupra țesuturilor afectate, ceea ce duce la creșterea permeabilității celulare, stimulând microcirculația și metabolismul celular, grăbind astfel vindecarea, precum și dizolvarea depunerilor de calcar.

Spitalul Sfântul Sava este un centru medical multidisciplinar, cu o echipă formată din 180 de medici, asistenți medicali, specialiști în kineto și fizioterapie, infirmieri și personal nemedical. Are 118 paturi avizate, ambulanțe de transport pacienți și, de curând, o ambulanță tip C, dotată cu echipamente și personal specializat pe intervenții de urgență și resuscitare. Fiind un spital ridicat de la zero, condițiile de internare sunt la standarde ridicate, asemănătoare unui hotel de 4*. Numărul atât de mare de specialiști raportat la numărul maxim de pacienți care pot fi internați simultan explică atenția deosebită pe care o primește fiecare persoană internată.

Spitalul Sfântul Sava de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative din Pantelimon (Ilfov) asigură asistență medicală și monitorizare 24/7 bolnavilor oncologici sau cu alte afecțiuni grave, în faze terminale. Îngrijirile paliative se desfășoară în saloane cu 2 sau 3 paturi.

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava.ro/

https://spitalulsfantulsava.ro/recuperare-medicala/

http://spitalulsfantulsava.ro/kinetoterapie/

https://spitalulsfantulsava.ro/fizioterapie/

https://spitalulsfantulsava.ro/ingrijiri-paliative/