Care este valoarea pensiei medie a unui român

Un pensionar român a încasat, în medie, o pensie de 1.771 de lei în luna ianuarie a anului 2022, în creştere cu 11% faţă de perioada similară din 2021, arată datele Casei Naţionale de Pensii Publice.

Cel mai ridicat nivel al pensiei medii din România este întâlnit în rândul pensionarilor din sectorul 1 al Capitalei, cel mai bogat din ţară, cu ve­nituri de 2 mld. lei pe an: cei 60.000 de pensionari ai sectorului 1 primesc o pensie medie de 2.614 lei pe lună.

Doar în patru zone ale ţării nivelul pensiei medii este de peste 2.000 de lei pe lună: Hunedoara (unde pensia medie a fost de 2.347 de lei în ianuarie 2022), Bucureşti (2.244 lei), Braşov (2.083) şi Gorj (2.007 lei).

De ce este pensia medie în Hunedoara mai mare decât cea din Bucureşti?

„Hunedoara a fost cel mai industrializat şi cel mai urbanizat judeţ din România, a fost un judeţ al industriei grele. Oamenii au avut sa­larii mari, dar au lucrat în condiţii de muncă groaznice, au lucrat în mină, în combinate siderurgice, în centrul de cale ferată. Eu, când m-am angajat ca inginer metalurg la un combinat siderurgic din Hunedoara în 1986, aveam un salariu de 3.000 de lei, erau bani mulţi la acea vreme”, spune Petru Dandea, secretar general al Confederaţiei Sindicale Cartel Alfa.

La polul opus, judeţele în care pensionarii au cele mai mici pensii, cu valori medii cuprinse între 1.400 şi 1.500 de lei pe lună, sunt Botoşani, Giurgiu, Vrancea, Vaslui, Satu Mare, Călăraşi şi Bistriţa.

În România există 4,6 milioane de pensionari la un număr de 4,9 milioane de salariaţi, ceea ce înseamnă că rata de dependenţă este de aproape 1 la 1.

„Pensiile sunt mici, deşi efortul salariatului, la un nivel al CAS de 25% (contribuţia de asigurări sociale plătită din salariu pentru pensie – n.red.), este foarte mare. Angajaţii plătesc un sfert din salariu contribuţie la pensie, iar salariile sunt destul de mici în România, de aceea şi pensiile sunt mici. Ca să crească nivelul pensiilor, trebuie să aducem 2 milioane de români din străinătate, să le dăm locuri de muncă cu salarii mari, pentru a creşte contribuţiile. Însă România are o rată de colectare a impozitelor de circa 30% din PIB, pe când Germania colectează circa 50%, acesta este un alt motiv. Cu o colectare atât de mică, nu îţi ajung banii de nimic niciodată”, a adăugat Petru Dandea.

Anul acesta, bugetul alocat de guvern pentru pensiile publice este de 106 miliarde de lei. Dincolo de pensiile din sistemul de asigurări sociale de stat, în România mai există circa 200.000 de pensionari speciali (foşti angajaţi ai MAI, MApN, SRI, SIE etc.), pentru care statul cheltuieşte circa 10 miliarde de lei pe an. Dacă un pensionar ”normal” primeşte, în medie, o pensie de sub 1.800 de lei, un pensionar ”special” are o pensie de circa 4.200 de lei pe lună.