Carles Perez, atacantul crescut în 'La Masia', a plecat de la FC Barcelona și a semnat cu AS Roma

Carles Perez (21 de ani) a lăsat Spania pentru Italia. Atacantul crescut în "La Masia" a devenit, oficial, noul jucător al grupării AS Roma, anunță MEDIAFAX.

Fotbalistul, născut în localitatea iberică Granollers, a ajuns la formația din Serie A, sub formă de împrumut până la finalul sezonului, apoi AS Roma va fi obligată să îl cumpere. 13 milioane de euro și alte 3,5 milioane de euro, variabile, vor plătii romanii clubului blaugrana. În plus, catalanii au păstrat și un procent dintr-un eventual viitor transfer al lui Perez.

Citește și: Opinie: Pentru ce a fost atacat Tudor Gheorghe?

Atacantul, care a fost titular în meciul din Cupa Regelui, contra echipei Ibiza, a fost anunțat de club că nu intră în planurile noului tehnician al Barcelonei, Quique Setien. Motiv pentru care conducerea de pe Camp Nou a început căutarea unei noi destinații pentru tânărul jucător.

Carles Perez, care și-a prelungit contractul cu Barcelona în urmă cu patru luni până în iuniei 2022, a ajuns în acum la AS Roma.

Citește și: Nume grele!Fostul șef de cabinet al premierului Adrian Năstase, Remus Truică , așa-zisul prinț Paul Al României, avocatul Robert Roșu și afaceristul Dan Andronic, implicați într-un dosar readus la lumină de DNA

În acest sezon, atacantul de 21 de ani a evoluat în 12 meciuri în tricoul blaugrana, dintre care în șase a fost titular, a marcat doua goluri și a oferit două pase decisive.