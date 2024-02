Carlos Alcaraz s-a accidentat și a abandonat la Rio Open

Carlos Alcaraz, favoritul principal, s-a accidentat încă de la început la gleznă şi a abandonat după doar două game-uri la meciul împotriva lui Thiago Monteiro, din runda inaugurală a turneului Rio Open. El a încercat să continue, însă nu a reuşit, informează News.ro.

După accidentare, cu ajutorul lui Monteiro, numărul 2 mondial a reuşit să se întoarcă pe bancă şi glezna dreaptă i-a fost bandajată de fizioterapeutul ATP Alejandro Resnicoff. Alcaraz a revenit pe teren şi a reuşit un break, scorul devenind 1-0. Dar capacitatea sa de mişcare în regulă pe teren fiind compromisă şi pentru a evita o agravare a problemei, spaniolul s-a retras după ce şi-a cedat serviciul în game-ul următor.

"Mâine mi se vor face investigaţii la gleznă şi vom vedea dacă este ceva grav sau nu", a spus Alcaraz. "A fost rău. Asta a fost prima impresie pe care am avut-o. Adică, am simţit dureri imediat după ce am căzut, aşa că m-am gândit că va fi dificil să continui să joc dacă voi mai avea aceste stări. După câteva puncte nu m-am simţit mai bine. Simţeam durerea. Nu mă puteam mişca bine şi ştiam că va fi imposibil să continui. M-am gândit că se va înrăutăţi dacă voi continua să joc un meci atât de lung şi de aceea am ales să mă retrag."

Alcaraz, care a debutat în circuitul ATP la Rio, în 2020, a câştigat trofeul în 2022 şi în 2023 a jucat finala cu Cameron Norrie, meci câştigat de britanic.