Carlos Alcaraz spune că este mai matur după US Open

Carlos Alcaraz, tânărul tenismen spaniol care a impresionat la US Open, a declarat că această competiţie l-a făcut mai matur, potrivit news.ro.

Alcaraz, 18 ani, a fost obligat, marţi, să abandoneze meciul din sferturi cu canadianul Felix Auger-Aliassime, la scorul de 3-6, 1-3. Însă până în această fază l-a eliminat pe numărul 3 mondial, grecul Stefanos Tsitsipas, şi pe britanicul Cameron Norrie, cap de serie numărul 26.

Înaintea partidei din sferturi, tânărul sportiv a reuşit să ducă cu bine la capăt două meciuri de câte cinci seturi. Totuşi, efortul şi-a spus cuvântul şi i-a afectat evoluţia din jocul de marţi.

"Este foarte dificil să termin turneul în acest fel. Nu am avut de ales. Trebuie să am grijă de corpul meu pentru a fi sănătos, nu? Nu m-am simţit suficient de bine pentru a continua să joc, aşa că a trebuit să renunţ.

Adductorul drept a fost principala problemă. Înainte de joc, am simţit-o. Am început jocul controlând durerea, dar de la sfârşitul primului set şi la începutul celui de-al doilea a început să doară din ce în ce mai mult. Am jucat două meciuri de cinci seturi (n.r. - înainte de acest sfert de finală), cu un nivel bun de joc şi cu o intensitate mare.

Nu sunt obişnuit să fac acest fel de meciuri. A fost greu să mă recuperez. Nu sunt dezamăgit, a fost un turneu mare pentru mine. Aceste meciuri mi-au oferit multă experienţă.

Cred că m-au făcut mai matur. Am jucat un tenis bun. Şi sunt foarte fericit că am jucat primul meu sfert la un grand slam", a declart Alcaraz, potrivit lequipe.fr.

Traseul de la US Open îl va propulsa de pe locul 55 pe 38, cel mai bun din carieră, în următorul clasament ATP.

Auger-Aliassime, locul 15 ATP, este acum pe locul 11 în clasamentul live, de asemenea cel mai bun din carieră. El va evolua în semifinale cu Daniil Medvedev din Rusia, locul 2 ATP.