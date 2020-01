Carlos Ghosn: Arestarea mea a fost pusă la cale de directorii Nissan. Am fost tratat brutal

Fostul director al companiei Nissan, Carlos Ghosn, a declarat miercuri, în cadrul primel sale conferințe de presă de când a fost arestat, în noiembrie 2018, că a fost luat cu brutalitate de lângă familia și prietenii săi de către procurorii japonezi și că este victima unui complot, potrivit Reuters preluat de mediafax.

Ghosn a spus că arestarea sa a fost pusă la cale de către directorii executivi de la Nissan care erau îngrijorați de probleme existente în companie, temându-se că Nissan va fi controlată de către producătorul auto francez Renault.

„Eram gata să mă retrag înainte de iunie 2018, Din păcate, am acceptat această ofertă pentru a continua să integrez cele două companii (Renault și Nissan)", a spus el, conform sursei citate. "Unii dintre prietenii mei japonezi au crezut că singura modalitate de a scăpa de controlul Renault asupra Nissan este să scape de mine", a adăugat el.

Ghosn susține că avocații săi au estimat că problemele sale cu legea din Japonia vor dura până la cinci ani, „departe de un proces rapid”.

„Nu este foarte greu să ajungi la concluzia: ori mori în Japonia, ori trebuie să îți faci o cale de ieșire de acolo”, a completat el.

Totodată, Ghosn a precizat că nu a fugit de justiție, ci de persecuție.

"Nu am fugit de dreptate, ci de nedreptate și de persecuția politică". El a adăugat că nu a avut altă opțiune și a caracterizat sistemul de justiție al Japoniei drept unul "inuman".

"Este un sistem indiferent în fața adevărului, indiferent în fața corectitudinii și libertăților civile fundamentale", a afirmat fostul director al Nissan.

El a descris câteva dintre condițiile cu care s-a confruntat în timpul celor 130 de zile de închisoare:

- 30 de minute timp permis pentru a ieși afară din celulă;

- duș de două ori pe săptămână;

- restricții la medicamente;

- interogatoriile de până la opt ore pe zi;

- lipsa de vorbitori de engleză sau franceză în rândul funcționarilor din pușcărie.

Carlos Ghosn a mai precizat că unele dintre detaliile arestării sale au fost transmise în mod greșit.

"Mi s-a spus că oamenii au transmis că am fost arestat în avion. Am fost arestat în aeroport", a spus el. "Am coborât din avion, am fost dus într-o mașină și apoi mi-a fost spus că există o problemă cu viza mea. M-au dus într-o cameră mică și acolo am găsit procurorii", explică fostul oficial al companiei Nissan.

Fostul șef al Nissan a călătorit în Liban, luna trecută, după ce a părăsit Japonia, dar nu este clar cum a plecat din ţara asiatică unde a fost eliberat pe cauțiune din închisoare, potrivit unor surse citate de BBC.

Nu se știe dacă Ghosn a încheiat un acord cu procurorii sau dacă a fugit. Omul de afaceri deține pașapoarte franceze și libaneze.

Avocații săi au acuzat guvernul japonez că a conspirat împotriva lui, numind cazul penal în care este implicat ca fiind „motivat politic”.