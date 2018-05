Carmen Dan, foc și pară pe Augustin Lazăr: 'Nu am primit niciun răspuns. Îi scrie procurorului general o instituție serioasă'

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat la România Tv că i-a transmis o scrisoare procurorului general al României în legătură cu cei doi ofiţeri de poliţie judiciară de la DNA Ploieşti, menţionând că nu a primit niciun răspuns de la Augustin Lazăr.

"Eu am ieșit public și am expus ce încercări am făcut ca ministru de interne să găsesc o soluţie legală pentru verificarea aspectelor apărute în spațiu public referitor la cei doi ofițeri de poliție despre care se vorbea la momentul respectiv de la DNA Ploiești. Am comunicat și răspunsul pe care l-am primit de la DNA, să știți că mai departe i-am scris și procurorului general expunându-i această situație nedreaptă și injustă și l-am rugat analizeze și să înţeleagă că este o atitudine corectă cea pe care o propuneam eu la momentul respectiv. Nu am primit niciun răspuns. Îi scrie procurorului general o instituție serioasă, MAI este o instituție serioasă, este normal să răspunzi într-un termen rezonabil pe care îl respectăm cu toții", a declarat Carmen Dan.