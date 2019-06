Carmen Dan vorbeşte despre meritele lui Dragnea. 'Am văzut destui, din păcate, chiar din partid, care se dezic de cea a fost înainte'

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, duminică seară, că ia în calcul să-l viziteze pe Liviu Dragnea în închisoare, menționând că ea nu se dezice de trecut, ca alți colegi de partid, și precizând că Liviu Dragnea are meritul extraordinar de a fi ținut partidul unit.

"Nu am vorbit cu domnul președinte, e și o perioadă specială, cea de carantină, nu s-a întâmplat să existe această solicitare. Dânsul stabilește cu cine poate discuta telefonic în această perioadă. În această perioadă, l-au vizitat cei din familie și evident avocatul. Binențeles că iau în calcul această posibilitate (de a-l vizita -n.r.). Eu nu sunt din categoria celor care se dezic. În ultima vreme, am văzut destui, din păcate, chiar din partid, care se dezic de cea a fost înainte. Liviu Dragnea are un merit extraordinar, Liviu Dragnea a ținut acest partid unit. Prefer să nu dau exemple pentru că nu sunt un om conflictual. Lucurile trebuie să se așeze, sunt convinsă că se vor așeza. Am încredere foarte mare în acaestă perioadă în puterea de a strânge și a da acest semnal de unitate pe care o are premierul Dăncilă", a declarat Carmen Dan, la Antena 3.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat definitiv, pe 27 mai, pe Liviu Dragnea la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Completul de cinci judecători a menţinut pedeapsa aplicată de instanţa de fond.