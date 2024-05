Carmen Harra, previziuni despre starea de sănătate a lui Florin Piersic: 'Cred că de acolo i s-a tras toată nenorocirea'

Pe Carmen Harra o leagă o prietenie mai veche de marele Florin Piersic. Sunt amândoi clujeni și s-au intersectat de-a lungul timpului la diverse concerte și evenimente. În urmă cu mai bine de 30 de ani petreceau timp împreună la New York, acolo unde aveau concerte. Carmen Harra este psiholog și specialist apreciat în America, dar și cadru medical, terminând, de altfel, și un doctorat în medicină, la Universitatea Cornell din SUA.

În prezent, Harra studiază cancerul și bolile autoimune la Universitatea Harvard din America. Prin harul pe care îl are, studiind și numerologia, vedeta e de părere că Florin Piersic trece acum printr-o cumpănă, o încercare din care ar putea să iasă până la urmă, mai ales că este „un om însemnat”.

„Pe Florin îl cunosc foarte bine, din copilăria mea, și fiind amândoi clujeni ne știm foarte bine. Îmi amintesc cu mare drag concertele de la New York de acum 30 și ceva de ani în care vorbeam foarte mult împreună, în special despre ce înseamnă misiunea asta a lui de a se dedica pentru cei din jur”, a povestit Carmen Harra pentru Ciao, fiind uimită de cifra pe care Maestrul Piersic o are în codificările antice, ceea ce îl face „un om însemnat și longeviv”.

„El este în codificarile antice cifra 11. Cifra 11 e o cifră foarte rară, e un număr maestru pe care îl au doar oamenii însemnați de Dumnezeu, un om care aduce bine pe pământ. El este un om și foarte longeviv! Mă întreba acum 30 și ceva de ani, mai în glumă, mai în serios, cât trăiește și îi spuneam că el are o viață foarte lungă. Poate să prindă și suta de ani! Și ne amuzăm pe tema asta dar are o personalitate unică, o forță incredibilă și o dorința de a face bine celor din jur, cum rar am văzut”, spune Harra, uimită de faptul că Florin Piersic este „alesul lui Dumnezeu” deoarece și Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, are tot cifra 11 în codificările antice.

Cum vede evoluția problemelor de sănătate ale actorului

„Cifra 11 este cifra oamenilor care s-au născut pentru a-i bucura pe cei din jur, pentru a face bine. Buddha este cifra 11, Iisus Hristos e cifra 11, mari conducători ai lumii au fost codificați cu cifra 11. Iată că Florin Piersic este un ales al lui Dumnezeu și sunt convinsă că poate să treacă peste încercarea asta cu ajutorul medicinei”, a povestit Carmen Harra încrezătoare că totul va fi bine până la urmă cu starea de sănătate a lui Florin Piersic.

De altfel și Spitalul Foișor din București, acolo unde unul dintre cei mai mari actori pe care îi avem este internat, a transmis astăzi, conform unui comunicat de presă, că starea lui Florin Piersic, în vârstă de 88 de ani, s-a îmbunătățit după ce a fost operat în regim de urgență pentru extragerea protezei de genunchi. Acesta este cooperant și s-a ridicat în picioare la marginea patului.

Carmen Harra a mai povestit că Florin Piersic, potrivit codului său divin, ar trebui să treacă cu bine peste situația de acum și l-a dat ca exemplu și pe fostul președinte al Americii, Bill Clinton, care a fost și el la un moment dat într-o stare critică de sănătate dar și-a revenit după ce a avut septicemie.

„Îmi amintesc că acum câțiva ani, președintele Clinton a avut o infecție urinară și a făcut septicemie, a ajuns la un spital din California dar a trecut peste asta. Septicemia e foarte periculoasă. Am și eu un doctorat în medicină, de la Universitatea Cornell din SUA și în prezent studiez cancerul și bolile autoimune la Univresitatea Harvard din America și sper să îmi iau de acolo o certificare. Sunt și eu cadru medical, știu că trebuie acționat imediat în cazuri ca acesta dar la Florin se pare că situația era mai complicată, cu o proteză care poate că ar fi trebuit să fie scoasă imediat.

Cred că de acolo i s-a tras toată nenorocirea dar în sufletul meu și după cum arată codul lui divin el ar trebui să treacă peste această încercare și știu că atât de multă lume îl iubește și îl iubește din tot sufletul! Dacă toți am putea să-i trimitem energie bună, să ne mobilizăm toți românii de pretutindeni, pentru cât de multe a realizat el pentru noi… După mine, Florin Piersic este Regele cinematografiei, Regele teatrului românesc! Nu cred că se mai naște un alt Florin Piersic pentru că el este unic și îl iubește toată lumea!”, a punctat Carmen Harra cu gândul la prietenul său aflat în suferință, căruia i-a transmis numai gânduri bune și toată energia pozitivă în aceste momente în care îndrăgitul actor are mare nevoie să își revină.