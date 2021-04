Carmen Tănase a IZBUCNIT din cauza restricțiilor: Ai stat ca o momâie sau ca un fătălău, vorba doamnei Budeanu, și nu ai făcut nimic?

Actrița Carmen Tănase critică dur modul în care românii se supun la toate restricțiile impuse de autorități. Tănase spune că omul nu mai are pic de instinct de conservare și că urmează reguli absurde fără ca măcar să le pună la îndoială.

"Nu știu dacă mai pot să cred, eu despre mine, că mai fac parte din specia asta, așa am ajuns să cred. Nu mai îmi face niciun fel de oanoare să mai fac parte din această specie.

Nu înțeleg unde este instinctul omului de autoapărare. Animalul are. Dacă îi pui unui câine în ploaie cârpă aia pe gură, el dă cu laba până și- o dă jos, pentru că el are instinct. Omul nu mai are instinct, se supune la absolut orice din prima clipă.

Ce îi spui copilului dumitale că ai făcut ca el să aibă o viață mai bună. Despre asta este vorba! Şi ce îi spui copilului dumitale, ce ai făcut dumneta pentru ca viața lui să fie una normală, nu extraordinară, normală. Sunt sărac, nu contează dar sunt liber!

Ce ai făcut pentru copilul tău? Îți place să te uiți în ochii copilului tău când îl va crește mare și când îți va spune: bă tată, tu ce ai făcut? Ai stat ca o momâie sau ca un fătălău, vorba doamnei Budeanu, și nu ai făcut nimic?

Dacă așa vor oamenii, așa să fie! Nu mai este nimeni vinovat! Gata s-a terminat cu vina. Poate să fie e și un crocodil la conducere, dacă noi acceptăm atunci să fie și să ne mănânce pe toți", a declarat actriţa Carmen Tănase, la Antena 3.