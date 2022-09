Carnagiu la Kabul, într-un centru educațional: cel puțin 19 persoane au murit, după un atentat sinucigaș/ Video

Cel puţin 19 persoane au fost ucise şi alte 27 rănite într-un atac sinucigaş vineri dimineaţa, într-un centru educaţional din Kabul, Afganistan, care pregăteşte elevii pentru examenele de admitere la universitate, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei, relatează AFP.

”Elevii se pregăteau pentru un examen când un atacator sinucigaş s-a aruncat în aer în acest centru educaţional. Din păcate, 19 persoane au murit şi alte 27 au fost rănite”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei, Khalid Zadran.

Acest centru educaţional pregăteşte elevii pentru examenele de admitere la universitate. Echipele de securitate sunt la faţa locului, natura atacului şi detaliile victimelor urmând a fi comunicate ulterior.

”Atacarea ţintelor civile dovedeşte cruzimea inumană a inamicului şi lipsa standardelor morale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului afgan de Interne, Abdul Nafy Takor.

Eyewitnesses to @Etilaatroz: dozens have been killed in today blast in Kaaj learning center in west #kabul. pic.twitter.com/jHbkZazXQK