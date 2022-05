Carnagiu pe o șosea din Vestul Ucrainei. Zeci de morți și răniți după un grav accident rutier (Video)

Cel puţin 27 de persoane au murit într-un accident rutier grav petrecut în vestul Ucrainei, transmite miercuri dpa preluat de agerpres. În accident au fost implicate mai multe vehicule: un autocar, un microbuz şi o autocisternă.

16 people were killed in a traffic accident involving a tanker truck, a bus & a car on the Kyiv-Chop highway in the Rivne region on Tuesday, May 3.