Carrefour România a trimis anul acesta 60 de tone de pepeni româneşti în reţeaua sa din Polonia, iar anul viitor va da peste 200 de tone

Carrefour România a trimis anul acesta 60 de tone de pepeni româneşti în reţeaua sa din Polonia, iar anul viitor va trimite peste 200 de tone de pepeni, fiind pregătită pentru livrarea de pepeni bio în circa doi ani, a anunţat, marţi, directorul Corporate Affaires Carrefour România, Mario Creţu, la o conferinţă pe teme agricole, anunță AGERPRES.

"Clienţii noştri îşi doresc produse cu o calitate cât mai bună, produse bio, iar noi suntem implicaţi într-o cooperativă pe care o considerăm de succes, la Vărăşti, în Giurgiu. Ne-am alăturat noi cu patru producători, iar cooperativa adună legumele de la 80 de agricultori din zonă. Vorbim de 60 de hectare. Am ajuns de la câteva kilograme la 5.000 de tone de legume pe care le trimitem în lanţul nostru de magazine. Iată că se poate, un retailer care a venit la Vărăşti, nu a preluat cooperativa, ci s-a asociat. De ce este important retailerul? Pentru că putem face o diferenţă şi la exterior. Anul acesta am trimis 60 de tone de pepeni româneşti în reţeaua Carrefour din Polonia. Anul viitor o să trimitem 200 de tone de pepeni în Polonia, iar peste doi ani ne pregătim să-i trimitem şi bio. Deci iată că şi retailerul are locul său în acest ecosistem", a spus Creţu, la o conferinţă organizată de ZF.

Potrivit sursei citate, Careefour România susţine creşterea furnizorilor locali, nu doar colaborarea, menţionând o serie de programe pe care le derulează.

"Prin programul "Creştem România Bio"susţinem conversia la bio a producătorilor români. Deja suntem la 25 de producători români înscrişi în program, iar în februarie vom extinde acest program. (...) Mai avem un alt program interesant "Deschidem vinul românesc". În acelaşi timp îmbinăm responsabilitatea cu susţinerea furnizorilor locali şi menţionez proiectul "Punem preţ pe plastic", unde vii cu un pet şi primeşti o legumă sau un fruct românesc. L-am lansat în 5 mari oraşe din hipermerketurile noastre şi vom continua", a mai spus directorul Carrefour România.

Cooperativa Agricola Vărăşti este prima cooperativă de acest gen fondată alături de un retailer, care aduce mai aproape de clienţi producătorii agricoli români cu produse super calitative, oferându-le acestora oportunitatea de a accesa o piaţă de desfacere sustenabilă.

Cooperativa se află la mai puţin de 30 de km de Bucureşti, în comuna Vărăşti, judeţul Giurgiu, şi însumează 60 de hectare de teren (din care 15 hectare de solarii), cu o producţie anuală de 5.000 de tone de legume: roşii, salată, ardei, dovlecei, fasole, vinete, varză, ţelină, ceapă, usturoi, mărar, pătrunjel, leuştean, spanac, lobodă, leurdă,urzici, ridichi, ceapă verde, usturoi verde, ştevie. Cooperativa Agricola Carrefour Văraşti are 5 membri fondatori: Carrefour şi 4 producători locali şi adună legumele de la 80 de familii de agricultori din zona Vărăşti.