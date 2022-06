CAS Vâlcea, control la Spitalul Horezu cu privire la modul de acordare a sporurilor de COVID-19 salariaţilor

Conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea a trimis corpul de control la Spitalul Horezu, unitate declarată suport COVID-19 în perioada pandemiei, pentru a verifica modul în care au fost acordate salariaţilor sporurile pentru tratarea pacienţilor cu SARS-CoV-2 şi după ce a fost ridicată starea de alertă, potrivit Agerpres.

"Prin legea 153/2017 s-au acordat majorări salariale lună de lună, an de an, pentru anumite sporuri. Începând cu pandemia din 2020, există şi o secţiune în aceste influenţe salariale, de condiţii periculoase suplimentare la salariul respectiv al fiecărui angajat. Aceste sporuri se dau în funcţie de chestiuni interne stabilite de managerul fiecărui spital, în funcţie de modul în care fiecare salariat participă la circuitul pacienţilor COVID. Sporul este de până la 85% în cazul spitalului Horezu. În luna mai anul acesta au fost nouă pacienţi, iar în luna aprilie cred că au fost 10 pacienţi..., deci foarte puţini oricum. La Horezu, în ultima lună, au fost achitaţi 87.454 de lei per total spital, pentru acest spor de condiţii periculoase, împărţit la toţi cei 300 de angajaţi.(...) O să vedem exact documentele interne ale spitalului, cum au fost stabilite aceste sporuri pentru lunile aprilie şi mai. O să derulăm controlul zilele următoare şi vom anunţa concluziile", a declarat, marţi, directorul general al CAS Vâlcea, Alin Voiculeţ.

Potrivit documentelor Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea, la spitalul din Horezu, unitate spitalicească suport COVID-19, au fost raportaţi 711 pacienţi confirmaţi cu SARS-COV-2 în 2020 şi 660 în 2021.

Pentru anul acesta, conducerea spitalului din Horezu a raportat 22 de pacienţi SARS-CoV-2 în luna ianuarie, 87 în luna februarie, 34 în luna martie, nouă în luna aprilie şi patru în luna mai.

De asemenea, au fost mai multe luni în cei doi ani de pandemie în care la spitalul din Horezu nu a fost tratat niciun pacient cu COVID-19 (lunile martie, aprilie şi mai 2020).