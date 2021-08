Casa Albă a adoptat modificări minore ale propunerii de impozitare criptografică. Comunitatea se opune amendamentului

Comunitatea criptografică se opune amendamentelor la prevederile criptografice din planul de infrastructură al Casei Albe - care încearcă să strângă 28 de miliarde de dolari pentru finanțarea infrastructurii prin impozitare extinsă asupra tranzacțiilor criptografice și să impună noi cerințe de raportare pentru „brokerii” cripto.

Pe 6 august, senatorii Mark Warner și Rob Portman au propus o „modificare de ultimă oră” a acordului de infrastructură pentru a exclude din factură dovezile miniere și vânzătorii de portofele hardware și software. Cu toate acestea, formularea amendamentului sugerează că dezvoltatorii de cripto și validatorii de dovezi ale mizei ar fi în continuare supuși unor rapoarte extinse și impozitări pe care unii le-au descris ca „ineficiente”.

Câteva ore mai târziu, reporterul din economia Washington Post, Jeff Stein, a scris pe Twitter că Casa Albă sprijină în mod formal amendamentul lor.

Late breaking - White House is coming out formally in support of Warner-Portman-Sinema crypto amendment, implicitly against the Toomey-Wyden-Lummis plan