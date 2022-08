Casa Albă a cerut demilitarizarea zonei Zaporojie/ Răspunsul Kremlinului: rușii au bombardat imediat în apropierea centralei

Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, John Kirby, a solicitat Rusiei să creeze o zonă demilitarizată în jurul centralei nucleare de la Zaporojie, iar ulterior să se procedeze la o închidere controlată a centralei.

Apelul făcut de la Casa Albă a fost recepționat și la Kremlin, iar la scurt timp rușii au lansat mai multe rachete în zona Zaporojie. Acestea nu au generat distrugeri masive, părând a fi mai mult focuri de avertisment.

Potrivit guvernatorului regiunii Zaporojie, Oleksandr Starukh, forțele ruse au lansat mai multe rachete, în timpul nopții de 30 august. În prezent, nu sunt raportate victime sau daune semnificative ale infrastructurii.

⚡️ Russia launches missile strike on Zaporizhzhia. According to Zaporizhzhia Oblast Governor Oleksandr Starukh, Russian forces launched a missile strike on Zaporizhzhia overnight on Aug. 30. There are currently no reported casualties or significant damages to infrastructure.

⚡️Reuters: US calls on Russia to create demilitarized zone around Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.



The White House called on Russia to comply with demands to demilitarize the area around the plant.