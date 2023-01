Cât câștigă de fapt un părinte care cere deducere personală pentru un copil înscris la școală

Părinții salariați pot cere o deducere personală suplimentară din impozit de 100 de lei pentru fiecare copil înscris la școală, grădiniță sau creșă, dar nu oricine o poate primi.

Pentru că normele de aplicare a Ordonanței nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, nu au apărut încă în spațiul public, părinții au înțeles că este suficient să depună cererea de deducere personală pentru fiecare copil pentru a primi efectiv cei 100 de lei.

Specialiștii consultați de „Adevărul” spun însă că părintele va câștiga practic doar 10 lei pentru fiecare copil, dar ordonanța este atât de alambicată încât creează foarte ușor confuzie.

„Cei 100 de lei despre care se vorbește în ordonanță se scad din salariul brut, așa cum se scade și CAS și CASS și apoi se aplică impozitul. Practic, părintele câștigă 10 lei în plus pentru fiecare copil”, a declarat pentru „Adevărul” consultantul fiscal Cornel Grama.

Pe de altă parte, această facilitate fiscală, care este deducerea personală pentru fiecare copil, nu se aplică oricărui venit, ci doar celor care au un salariu de până la 5.000 de lei brut, adică de până la 2.000 de lei peste salariul minim brut pe economie (care acum este de 3.000 de lei).

Conform actului normativ, deducerea personală suplimentară de 100 de lei lunar se oferă „pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora”.

De deducere nu beneficiază numai părinții naturali, ci și persoanele care, conform legii, au în întreținere minori. „Prin părinte se înțelege: părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, adoptatorul, persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției, persoana care are în plasament copilul sau în tutelă, persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în document.

Trebuie precizat că în cazul în care copilul este întreținut de ambii părinți, deducerea personală suplimentară de 100 de lei se acordă unuia dintre părinți prin prezentarea la locul de muncă a documentului care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învățământ și a unei declarații pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar.

În plus, în situația în care părintele desfășoară activitate la mai mulți angajatori, adică are mai multe locuri de muncă, „părintele care beneficiază de deducerea personală suplimentară are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator”, se mai arată în Ordonanța de Urgență nr. 16 din 15 iulie 2022. Cu alte cuvinte, deducerea se aplică doar pentru unul dintre salarii, în cazul părinților cu mai multe locuri de muncă.