Cât vor plăti românii pentru meniul de la masa de Crăciun? Francezii sunt în top (analiză)

Românii vor plăti cel mai puţin pentru mâncarea tradiţională de Crăciun, echivalentul a mai puţin de 18 euro, în timp ce francezii sunt în top cu o notă de plată de 81,79 de euro, arată rezultatele unui studiu global, publicat joi.

Conform eToro, care a analizat preţurile din supermarketurile locale ale preparatelor tradiţionale de Crăciun, o masă de sărbători tipic românească, cu sarmale, mămăligă şi garnituri tradiţionale, cum ar fi smântână şi ardei iute, ar costa o familie de patru persoane mai puţin de 18 euro. În acelaşi timp, o masă tipic franţuzească, cu curcan umplut, alături de ficat, castane şi ouă, va costa 81,70 euro pentru o familie de patru persoane, iar 5 kg de curcan costă peste 65 de euro.

În timp ce familiile franceze vor avea cea mai scumpă cină de Crăciun, alte câteva ţări au înregistrat creşteri semnificative ale preţurilor faţă de anul trecut. Astfel, o cină de Crăciun tipic daneză, cu friptură de porc la cuptor, servită cu cartofi, ceapă şi varză roşie, este cu 25% mai scumpă în 2023 faţă de anul trecut, timp în care o masă festivă clasică spaniolă, cu curcan şi garnituri, a crescut cu 24%, până la 75,30 de euro.

Analiza de specialitate relevă faptul că ingredientele din coşul de cumpărături de Crăciun care au înregistrat cea mai mare inflaţie a preţurilor de anul trecut includ carnea de porc în Danemarca (+46%), uleiul de măsline în Spania (+30%) şi carnea de pui în Australia (+40%). În România, preţurile cărnii de porc şi de vită au crescut cu aproximativ 13%, de la an la an, iar alte ingrediente tipice şi-au văzut preţurile reduse, cum ar fi: mălaiul (-11%) şi uleiul vegetal (-25%)."Curcanul la cuptor tinde să reprezinte cea mai mare parte din costul mesei de Crăciun pentru ţările care îl consumă. Cu toate acestea, spre deosebire de anul trecut, costurile cărnii de curcan în Europa s-au stabilizat în 2023, în timp ce în SUA, costul a scăzut de fapt faţă de preţurile din 2022, contribuind la reducerea cu 9% a costului cinei de Crăciun pentru o familie americană de patru persoane", notează sursa citată.Cu puţin peste România, gospodăriile din Marea Britanie vor avea parte de a doua cea mai ieftină cină de Crăciun dintre ţările incluse în studiu (un curcan la cuptor tipic cu garnituri obişnuite va costa 24,80 de euro pentru o familie de patru persoane).În acelaşi timp, inflaţia preţurilor la alimente a crescut vertiginos la nivel global în acest an, ultima cifră a inflaţiei alimentare din UE fiind de 9,1%, cea din România de 8,7%, în timp ce în Marea Britanie este de 10,1%, iar cea din SUA este mult mai mică, de 3,3%.Datele au fost colectate în luna noiembrie 2023 din 12 ţări, de pe trei continente, în care eToro are analişti sau echipe pe teren. Costurile luate în calcul s-au bazat pe o cină tradiţională de Crăciun, pentru o familie de patru persoane, cu ingrediente procurate de la un lanţ de supermarketuri local de top.eToro este o platformă socială de tranzacţionare şi investiţii care le permite utilizatorilor să îşi dezvolte cunoştinţele şi veniturile ca parte a unei comunităţi globale de investitori. Compania a fost fondată în anul 2007 cu misiunea de a deschide pieţele globale pentru ca toţi cei interesaţi să poată tranzacţiona şi investi într-un mod simplu şi transparent.