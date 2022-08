Cătălin Chirilă: 'Sincer, nici măcar înainte de marea finală nu am fost atât de emoţionat'

Cătălin Chirilă, care a obţinut o medalie de aur şi una de argint la Campionatele Mondiale de Canoe Sprint de la Halifax, a revenit marţi în ţară, sportivul declarând la ceremonia de la salonul oficial al aeroportului Henri Coandă că performanţa din Canada înseamnă enorm pentru el.

''Vă mulţumesc din tot sufletul pentru această primire. Sunt foarte emoţionat. Sincer, nici măcar înainte de marea finală nu am fost atât de emoţionat. Vă mulţumesc întâi de toate tuturor celor care aţi fost în spatele meu. Fără voi nu aş putea ajunge aici şi mulţumesc tuturor prietenilor, tuturor apropiaţilor, tuturor celor care au fost alături de mine, care care m-au susţinut în momentele grele, pentru că până la această performanţă ştim cu toţii câtă muncă este în spatele medaliei şi câte zile de chin au existat. Sunt bucuros pentru acest rezultat, înseamnă enorm pentru mine, pentru toţi înseamnă foarte mult aceste medalii. Dar întâi de toate, cel mai mult această medalie reprezintă pentru mine personal confirmarea că toate speranţele pe care mi le-am pus la începutul pregătirii nu sunt în zadar. Practic, munca a dat roade şi mă bucur că am reuşit să obţin această această performanţă. Vă mulţumesc încă o dată, nu mai am cuvinte'', a spus Chirilă, vizibil emoţionat.

Cătălin Chirilă a câştigat în Canada medalia de aur la canoe simplu 1000 m şi medalia de argint la canoe simplu 500 m, conform News.ro.