Cătălin Cîrstoiu spune că Bucureştiul e un oraş al nimănui: Vedem la tot pasul şobolani care umblă pe stradă, vedem mizerie, gunoaie, căpuşe

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a declarat, marţi seară, că Bucureştiul e un oraş al nimănui şi, chiar dacă a crescut PIB-ul pe cap de locuitor, acest lucru nu se vede în viaţa de zi cu zi. El a afirmat că se văd la tot pasul “şobolani care umblă pe stradă, mizerie, gunoaie, căpuşe”.

Cătălin Cîrstoiu a declarat, marţi, la B1 TV, că politicienii nu se pot juca cu viitorul Bucureştiului.

“Eu cred că a venit vremea să avem un om serios, nu ne putem juca, totuşi, cu viitorul Bucureştiului, că ne-am cam jucat cu el, ne-am jucat la modul real, am promis şi nu am făcut. Am promis 30 de grădiniţe. Sunt? Nu. Am promis 15 şcoli. Sunt? Nu. Şi aşa mai departe. Eu cred că a venit vremea, dincolo de picanteriile campaniei electorale şi să vină o vreme când trebuie să ne gândim că trebuie să tragem o linie şi să facem ceva pentru oraş”, a afirmat candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei.

El a mai declarat că Bucureştiul are nevoie de un om care să pună ordine în trafic şi să asigure siguranţa cetăţenilor.

“Eu cred că de asta are nevoie Capitala, de un om hotărât, de un om care să pună ordine, ordine în tot ceea ce înseamnă trafic şi dacă vorbim de trafic înseamnă poluare, să avem aer curat, să pună ordine în siguranţa familiei, ăsta e un lucru foarte important până la urmă, siguranţa copiilor noştri, să simţi copilul în siguranţă când se duce la şcoală, când se duce în parc, când merge pe stradă. Să spunem ”stop” drogurilor, să avem un oraş fără droguri. Eu cred că a venit vremea să lăsăm inactivitatea, lenea şi să trecem în categoria de a avea un om serios la Primăria Capitalei, un om care ştie să facă”, a transmis Cătălin Cîrstoiu.

Candidatul PSD-PNL consideră că Bucureştiul este un oraş al nimănui, în care nu există un mediu economic

“Alianţa care-mi susţine candidatura tocmai asta are ca obiectiv, să asigure o stabilitate. Eu asta spun cetăţenilor acestui oraş, că a venit vremea ca primarul general să comunice, să facă echipă cu primarii de sector, a venit vremea ca primarul general să aibă o uşă deschisă exact acolo unde se obţin sursele de finanţare. Iar dacă vorbim de surse de finanţare, Primăria Capitalei ar trebui să-şi identifice surse noi de finanţare, fondurile europene o şansă aproape ratată în mandatul actual al primarului general. Şi multe alte posibilităţi. Parteneriate public-privat.

Trebuie să creăm un mediu de afaceri care să genereze venituri Capitalei pentru că fără a avea o viaţă economică efervescentă în Bucureşti noi nu o să reuşim nimic. Tocmai asta se întâmplă în Capitală, e un oraş al nimănui, în care practic nu mai există un mediu economic chiar dacă spunem că a crescut PIB-ul pe cap de locuitor, se vede în viaţa de zi cu zi a fiecărui om? Se văd nervii din trafic. Se vede grija unui om care merge în parc şi e întuneric. Până la urmă noi vedem la tot pasul şobolani care umblă pe stradă, vedem mizerie, vedem gunoaie, vedem căpuşe”, a mai declarat Cătălin Cîrstoiu.