Călin Dobra s-a retras de la conducerea PSD Timiș: ' Am făcut tot ce era omeneşte posibil. Mă voi dedică muncii în interesul tuturor timișenilor'

Călin Dobra a demisionat, luni, în cadrul Comitetului Executiv al PSD, de la șefia organizației PSD din Timiș. Social-democratul ocupă, în prezent, funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, acolo unde lucrează în interesul timișorenilor de aproximativ opt ani. De altfel, Dobre anunță că va candida, din nou, pentru preşedinția CJ Timiş, la alegerile locale din 2020.

„Am încheiat un capitol politic, însă activitatea mea politică va continua

Cred cu tărie că principala calitate a unui om politic este moralitatea şi îmi asum rezultatele obținute în județul Timiş. Am acceptat de la bun început să preiau şi să coordonez ceea ce a însemnat activitatea politică județeană. Spun asta chiar dacă nu am fost eu candidatul în niciuna din situații şi în ciuda faptului că stânga politică niciodată nu a fost îmbrățişată de o majoritate în partea de vest a țării. Dar am convingerea că, împreună cu toată echipa, primarii şi membrii organizației, am făcut tot ce era omeneşte posibil să obținem de fiecare dată un scor cât mai bun.

Cu toate acestea, am luat hotărârea de a mă retrage, astăzi, de la conducerea PSD Timiş, dar voi rămâne în continuare alături de colegii mei social-democrați timişeni şi alături de organizația județeană din care fac parte de aproape douăzeci de ani.

Am luat această decizie din dorința de a mă dedica şi mai mult muncii în interesul tuturor timişenilor şi activității administrative pe care o depun zilnic la Consiliul Județean Timiş, neîntrerupt, de aproximativ opt ani, pentru o reală dezvoltare a județului Timiş.

Cu susținerea colegilor mei social-democrați, voi candida şi voi câştiga alegerile pentru preşedinția Consiliului Județean Timiş, la alegerile locale din 2020”, se arată pe pagina de Facebook a lui Cătălin Dobra.

Călin Dobra a demisionat, luni, în cadrul Comitetului Executiv al PSD, de la șefia organizației PSD din Timiș, iar funcția de președinte interimar a filialei județene a fost preluată de Alfred Simonis, liderul deputaților social-democrați.