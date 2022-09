Cătălin Drulă (USR): 'Bravo, Virgil! Bravo, Grindeanu! Aveţi stil. Reuşiţi eficient să îngropaţi companiile de stat!'

Preşedintele USR, Cătălin Drulăa declarat este vorba de „prostie sau hoţie” la Metrorex şi Ministerul Transporturilor, după ce compania nu a fost inclusă în ordonanţa de urgenţă privind plafonarea preţurilor la energie. „În septembrie, vor plăti probabil curentul la 3000 lei/MWh, ceea ce înseamnă o factură lunară de 40-50 de milioane de lei. De unde anul trecut plăteau 6 milioane de lei pe lună, în mandatul meu”, a adăugat el.

„Prostie sau hoţie la Metrorex şi ministerul Transporturilor? O scurtă istorie despre cum a ajuns Metrorex sub Grindeanu să plătească zeci de milioane de lei degeaba pentru energie electrică. Anul trecut le-am lăsat un contract foarte bun cu Hidroelectrica, semnat pe perioada iulie 2021-ianuarie 2022, la aproximativ 400 lei/MWh (în medie). S-au mişcat prost (intenţionat?) cu reînnoirea contractului şi au reuşit să recontracteze abia în februarie 2022 cu 1500 lei/MWh. Partea incredibilă abia acum urmează. Din aprilie ar fi trebuit să beneficieze de plafonarea la 1000 lei/MWh introdusă prin OUG, dar au comunicat furnizorului că Metrorex este companie exceptată de la plafonare (nu era!). După câteva luni în care au plătit degeaba 8 milioane lei în plus pe lună, prin vară au revenit către furnizor cu rugămintea să le recalculeze facturile la tariful plafonat pentru că ei şi-au dat seama că trebuiau să beneficieze de aceasta. Bineînţeles că banii daţi în plus înapoi de la furnizor nu i-au mai văzut şi întreaga situaţie are un aspect litigios. În vară nu au mai reuşit să contracteze curent de la niciun furnizor, aşa că în august Metrorex a ajuns la furnizor de ultimă instanţă. Ca norocul, asta a însemnat că li s-a aplicat pe august plafonarea la 1000 lei/MWh. Dar compensarea de vreo 25 de milioane o are statul de suportat (se adună la acele datorii de 40 de miliarde de lei)”, a scris Cătălin Drulă, marţi pe Facebook.

El a mai spus că Guvernul a dat vineri ordonanţa de urgenţă prin care se scoate plafonarea de la întreprinderile mari, categorie care include şi comapnia Metrorex S.A.

„Şi vine şi lovitura de teatru finală - guvernul a dat OUG vineri prin care se scoate plafonarea de la întreprinderile mari, categorie în care e şi Metrorex. Grindeanu a tăcut mâlc în guvern, unde deciziile se iau prin consens. În septembrie, vor plăti probabil curentul la 3000 lei/MWh, ceea ce înseamnă o factură lunară de 40-50 de milioane de lei. De unde anul trecut plăteau 6 milioane de lei pe lună, în mandatul meu. Bravo, Virgil! Bravo, Grindeanu! Aveţi stil. Reuşiţi eficient să îngropaţi companiile de stat! De situaţie s-a prins şi Ciolacu care a ieşit astăzi să mormăie la adresa lui Virgil Popescu. Dar pe care mâine la vot în parlament, la moţiune, îl va apăra împreună cu tot PSD”, a completat Drulă.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a precizat că serviciile publice, bisericile şi Metrorex trebuie să beneficieze de plafonarea şi compensarea preţurilor la energie. El a adăugat că va propune să fie făcute amendamente la ordonanţa de urgenţă pe energie în Parlament.

„Sunt ferm convins că vom face amendamente şi discuţii în coaliţie. Instituţiile de cult nu au fost prinse, bisericile, ceea ce este o eroare. Sunt ferm convins că atât colegii mei, cât şi colegii din coaliţie vom completa ordonanţa. Serviciile publice, iarăşi a fost o scăpare majoră. Ar duce la o creştere a preţurilor în progresie la preţul apei pentru că majoritatea apei vine prin pompare. Trebuie să vedem impactul la Ministerul Finanţelor. Indiferent cât de mult ar trebui să suporte bugetul, nu putem lăsa la o escaladare a preţurilor la serviciile publice. Este şi Metrorex care primeşte o subvenţie de la statul român, prin Ministerul Transporturilor, adică ne furăm singuri căciula. Creşte subvenţia, mai bine intervii tu stat şi vezi cum faci cu preţul la energie", a explicat, marţi, Ciolacu.