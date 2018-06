Cătălin Ivan intră la rupere: Mitingul PSD este unul PENAL! Oamenii sunt aduși cu forța

Europarlamentarul PSD, Cătălin Ivan, susține că mitingul organizat de către cei de la PSD este unul în urma căruia ar trebui să fie urmat de o avalanșă de dosare penale, pentru că oamenii sunt aduși cu forța. Ivan consideră că acesta este un miting organizat pentru ”cel mai corupt politician din istoria României”.

”Mitingul PSD, probabil ultimul care se va mai organiza in Romania in felul acesta, ar trebui sa aiba fie urmat de o avalansa de dosare penale. Am putea spune fara sa gresim ca mitingul de sambata este un miting penal pentru sustinerea celui mai corupt politician din istoria Romaniei.

Va asigur, ca fost membru al acestui partid care cunoaste realitatea din interior in cele mai mici detalii, ca majoritatea covarsitoare a celor care vor participa la miting vor fi adusi cu forta. Veti vedea oameni foarte saraci care beneficiaza de ajutor social si care stiu ca depinde de primar daca mai primesc sau nu acel ajutor, angajati necajiti din diferite regii aflate in subordinea primariilor vor fi obligati sa mearga la Bucuresti. Companiile private care au contracte cu statul vor fi obligate sa sustina cheltuielile si/sau vor trimite oameni.

Cred ca mitingul de sambata este unul cu o profunda valoare de simbol. Este imaginea perfecta a regimului Liviu Dragnea. Are toate "ingredientele" pentru a intelege perfect Romania lui Dragnea: oameni necajiti urcati in autocare precum vitele in vagoane si transportati la Bucuresti, toate companiile care capuseaza bugetul statului si ingrasa conturile diferitilor politiceni locali sau nationali vor face un efort imens pentru a sustine aceasta mascarada, ordinele de partid se vor transmite prin institutiile publice controlate politic si vor deveni obligatorii pentru toti cei care au avut, au sau vor avea vreodata nevoie de vreo institutie a statului.

Trebuie sa-i multumim lui Liviu Dragnea pentru aceasta demonstratie. Daca era cineva care inca nu a vazut fata hidoasa a acestui regim, acum nu o mai poate evita”, arată Cătălin Ivan, pe pagina personală de Facebook.