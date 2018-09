Cătălin Ivan le arată obrazul dizidenților din PSD: Lașitatea, oportunismul și servilismul i-a împiedicat

Europarlamentarul Cătălin Ivan le arată obrazul dizidenților din interiorul PSD și le transmite că în momentul în care el spunea lucrurilor pe nume, ei erau complici cu Liviu Dragnea. În schimb, acum, când s-au supărat folosesc aceleași argumente, asta deși cu puțin timp în urmă el era ”un trădător”.

”De-a lungul celor deja aproape patru ani care au trecut de cand am intrat in conflict direct cu conducerea PSD-ului de atunci, anume cu Victor Ponta si Liviu Dragnea, pentru ca am indraznit sa spun ca lucrurile in partid mergeau in directia gresita, am fost facut in toate felurile, de la securist la tradator.

In toata aceasta perioada, rand pe rand, tot mai multi lideri ai partidului au sfarsit prin a-mi da dreptate. Pe rand, fiecare cand i-a venit randul, Victor Ponta, Badalau cu scrisoarea servita de Adrian Nastase, Ecaterina Andronescu si acum Gabriela Firea, au iesit public sa critice regimul lui Dragnea folosind aproape la virgula declaratiile mele din 2014, 2015.

Nu am nicio satisfactie. Este trist sa vezi ce a ajuns acest partid. Ma bucura prea putin ca timpul imi da dreptate. Ce se intampla acum era evident inca din 2014. Lasitatea, oportunismul si servilismul i-a impiedicat pe cei care puteau lua atitudine sa o faca. Astazi, Gabriela Firea are mare dreptate. La fel si Ecaterina Andronescu acum cateva saptamani. Este insa prea tarziu. Mult prea tarziu. Conteaza prea putin raul facut PSD-ului. Grav este raul imens facut Romaniei, iar Gabriela Firea a fost complice”, arată Cătălin Ivan, pe pagina personală de Facebook.