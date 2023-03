Cătălin Predoiu și președintele CCR, întâlnire cu șefa Comisiei de la Veneţia - Temele 'fierbinți' pe care le-au discutat cei trei oficiali

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit, la Bucureşti, cu preşedintele Comisiei de la Veneţia, Claire Bazy Malaurie, şi au discutat despere consilidarea dialogului dintre cele două instituţii, despre promovarea tezelor şi conceptelor conţinute în opiniile şi avizele Comisiei de la Veneţia, anunță news.ro.

”În data de 27 martie 2023, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a primit-o, la sediul Ministerului, pe dna Claire Bazy Malaurie, preşedinta Comisiei de la Veneţia. În cadrul întrevederii, desfăşurate într-un cadru deosebit de cordial, cele două părţi au făcut un schimb de vederi privind cooperarea Ministerului cu Comisia, atât trecută, cât şi în perspectivă, dar şi privind construcţia instituţională a spaţiului de libertate, justiţie şi securitate în Europa. Preşedinta Comisiei de la Veneţia a apreciat iniţiativa ministrului Justiţiei de a operaţionaliza un Panel independent de lucru la nivelul Ministerului Justiţiei pentru a dezbate, internaliza şi, eventual, sprijini Ministerul Justiţiei în promovarea tezelor şi conceptelor conţinute în opiniile şi avizele Comisiei de la Veneţia, precum şi în dialogul cu Comisia”, a transmis, marţi, Ministerul Justiţiei, într-un comunicat de presă.

A fost abordat subiectul foarte important al consolidării dialogului dintre curţile constituţionale naţionale

Sursa citată a precizat că, a fost, de asemenea, abordat subiectul foarte important al consolidării dialogului dintre curţile constituţionale naţionale, inclusiv Curtea Constituţională a României şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

”Nu mai puţin, ministrul Justiţiei a trecut în revistă agenda recentă şi de perspectivă a Ministerului Justiţiei în domeniul sistemului judiciar. Au fost, de asemenea, discutate teme privind Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în special cu privire la obiectivele care intersectează domeniul Justiţiei, precum şi subiecte privind Mecanismul „Stat de Drept” în România, dar şi din perspectivă europeană. Cele două părţi au convenit continuarea dialogului pe temele abordate, doamna Claire Bazy Malaurie adresând ministrului Justiţiei invitaţia de a efectua o vizită la sediul Comisiei, pentru a continua discuţiile iniţiate”, a mai transmis Ministerul Justiţiei.

Ce a spus ministrul Cătălin Predoiu

Ministrul Cătălin Predoiu afirmă că întâlnirea cu preşedintele Comisiei de la Veneţia ”a constituit o foarte bună ocazie de a prezenta şi explica în detalii agenda 2020, 2022 şi 2023 a Ministerului Justiţiei”.

”Pentru mine, personal, a constituit şi un privilegiu de a purta o discuţie deosebit de interesantă, constructivă şi elevată, în legătură cu provocările Justiţei în spaţiul de valori europene. Am fost deosebit de bucuros să constat convergenţa unor puncte de vedere asupra construcţiei sistemului judiciar în România. În mod particular, am discutat despre necesitatea de a consolida încrederea cetăţenilor în Justiţie, dialog în cadrul căruia am subliniat că temeiurile acestei consolidări sunt profesionalismul magistraţilor şi independenţa lor asumată interior faţă de orice influenţă, politică sau economică, împărtăşind opinia doamnei Preşedinte, în sensul că acest tandem de valori trebuie completat cu responsabilitate şi răspundere. Îmi exprim convingerea, împărtăşită pe parcursul discuţiei şi de către distinsul oaspete, că această întâlnire va consolida cooperarea dintre Ministerul Justiţiei şi Comisia de la Veneţia. Independenţa magistraturii, cu toate elementele sale de statut internaţional recunoscute în lumea democratică şi liberă, constituie fundamentul statului de drept, al libertăţii şi democraţiei. Acest principiu va structura acţiunea Ministerului Justiţiei în domeniul Justiţiei în toate aspectele sale, în cadrul competenţelor sale funcţionale”, a declarat ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, la finalul întrevederii.

Și președintele CCR s-a întâlnit cu reprezentanții Comisiei de la Veneția

Și președintele Curții Constituționale a României, Marian Enache, a avut, marți, 28 martie 2022, o întrevedere cu președinta Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), Claire Bazy Malaurie.

La întrevedere au mai participat, din partea autorității române de jurisdicție constituțională, Laura-Iuliana Scântei, Dimitrie-Bogdan Licu și Gheorghe Stan, judecători, Benke Károly, primmagistrat-asistent, precum și Cristina Titirișcă, magistrat-asistent, iar, din partea Comisiei de la Veneția, domnul Domenico Vallario, consilier juridic.

Întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială și a avut loc ulterior organizării Adunării solemne de celebrare a Centenarului Constituției României Întregite, la care au fost invitați și reprezentanții Comisiei de la Veneția.

Discuțiile s-au concentrat pe aspecte legate de cooperarea instituțională dintre Curtea Constituțională a României și Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), întrevederea fiind apreciată ca deosebit de utilă pentru ambele părți.

Președintele Curții Constituționale a României, Marian Enache, a afirmat disponibilitatea de dezvoltare a colaborării între cele două instituții, punctând faptul că aceasta a fost una excelentă de-a lungul anilor, amintind de doi foști președinți ai Comisiei de la Veneția, Antonio Mario La Pergola și Gianni Buquicchio, a căror expertiză a fost benefică în procesul de elaborare a Constituției României din 1991.

Cu acest prilej, au fost prezentați și agenții de legătură ai instanței române de contencios constituțional cu Comisia de la Veneția, desemnați recent de Plen, respectiv judecător Gheorghe Stan și Cristina Titirișcă, magistrat-asistent.

Marian Enache a precizat că avizele Comisiei de la Veneția sunt citate în multe dintre deciziile Curții Constituționale a României, acestea impunându-se prin forța argumentelor.

La rândul său, președinta Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept, Claire Bazy Malaurie, a remarcat progresele înregistrate de

România și faptul că instanța constituțională română a rezistat presiunilor în contextul modificărilor legislative în materie penală și procesual penală. Claire Bazy Malaurie și-a exprimat recunoștința față de toate țările, între care se află și România, care au reușit să apere valorile constituționale ale statului de drept în vremurile dificile.

Totodată, s-a arătat interesată de deciziile Curții Constituționale a României, dacă acestea conțin și recomandări către autorități. Președintele Curții Constituționale a României a explicat că structura deciziei este compusă din considerente și dispozitiv, ambele având caracter obligatoriu pentru toate autoritățile publice.

La finalul întrevederii, președinta Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept a fost invitată să semneze în Cartea de Onoare a Curții Constituționale a României.